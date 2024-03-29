BİST'in yıldızı oldular! İşte Türk borsasının 'muhteşem yedili' hisseleri

ABD borsalarını sürükleyen en büyük 7 teknoloji şirketi için “muhteşem yedili” tanımlaması yapılıyor. Türk yatırımcısı da “2024 hangi hisseler alınır”, “2024 neye yatırım yapılır”, “En çok yükselen hisseler” aramalarını sıklaştırırken; Türk borsasında son dönemde 7 hisse öne çıktı. Borsa İstanbul’un yatay seyrettiği bu dönemde endeksten pozitif ayrışarak zirve seviyelerine yaklaşan bu hisseler hangileri? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Son dönemde ABD borsalarından söz edilirken “muhteşem yedili” olarak ifade edilen şirketlerin gösterdiği performans ayrı tutuluyor. ABD borsalarındaki işlem hacmi ve getirileri ile öne çıkan Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla şirketleri; S&P 500 endeksinin de neredeyse 3’te 1’ini oluşturuyor. Bu anlamda son haftalarda Borsa İstanbul’da da 7 hissenin, gördükleri zirve seviyelere göre endeksten daha iyi performans göstererek pozitif ayrıştığı gözlemleniyor.

BORSADA SON RAKAMLAR

2024 yılının ilk çeyreği tamamlanmak üzereyken; Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, aynı zamanda yerel seçimlerden önceki son işlem gününe 9079 puan seviyesinden başlangıç yapıyor. 26 Şubat tarihinde 9450 ile zirve yapan BİST100, o tarihten itibaren yatay-dalgalı bir seyir izledi. Bu süreçte 19 Mart’ta en düşük 8695 puanı gören BİST100; son kapanışı itibarıyla gördüğü zirve seviyenin yüzde 3,92 gerisinde bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN 7 TÜRK HİSSESİ

Aynı dönemde borsada işlem gören 7 hisse, TL bazında “tüm zamanların en yüksek seviyelerine” yakınlığıyla dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’un “muhteşem yedilisi” olarak öne çıkan bu hisseler ve performansları şöyle sıralanıyor:

1-KOÇ HOLDİNG: Son kapanışını 203,40 TL’den gerçekleştirdi. Tüm zamanların zirve seviyesinden %3,74 geride bulunan KCHOL, 2024 yılında şimdiye kadar yüzde 43,44 prim yaptı.

2-YAPI KREDİ BANKASI: Son kapanışını 27,50 TL’den gerçekleştirdi. Tüm zamanların zirve seviyesinden %3,51 geride bulunan YKBNK, 2024 yılında şimdiye kadar yüzde 40,74 prim yaptı.

3-SABANCI HOLDİNG: Son kapanışını 82,90 TL’den gerçekleştirdi. Tüm zamanların zirve seviyesinden %1,54 geride bulunan SAHOL, 2024 yılında şimdiye kadar yüzde 37,14 prim yaptı.

4-AKBANK: Son kapanışını 46,78 TL’den gerçekleştirdi. Tüm zamanların zirve seviyesinden %1,22 geride bulunan AKBNK, 2024 yılında şimdiye kadar yüzde 33,67 prim yaptı.

5-TÜRK HAVA YOLLARI: Son kapanışını 297,75 TL’den gerçekleştirdi. Tüm zamanların zirve seviyesinden %0,58 geride bulunan THYAO, 2024 yılında şimdiye kadar yüzde 30,25 prim yaptı.

6-TÜPRAŞ: Son kapanışını 176,90 TL’den gerçekleştirdi. Tüm zamanların zirve seviyesinden bulunan TUPRS, 2024 yılında şimdiye kadar yüzde 23,71 prim yaptı.

7-GARANTİ BANKASI: Son kapanışını 71,50 TL’den gerçekleştirdi. Tüm zamanların zirve seviyesinden %1,24 geride bulunan GARAN, 2024 yılında şimdiye kadar yüzde 22,54 prim yaptı.