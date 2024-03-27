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Haberler > Ekonomi > Borsada ‘büyük’ hisse zamanı! Bu şirketlere dikkat…

Borsada ‘büyük’ hisse zamanı! Bu şirketlere dikkat…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsada ‘büyük’ hisse zamanı! Bu şirketlere dikkat…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada son dakika! Endeks daha fazla düşecek mi? Borsa yükselecek mi? Hangi hisse? soruları artarken; analistler küçük ve hacimsiz hisselerde sert düşüşlerin yaşandığını belirtiyor. Bankacılık sektör hisseleri başta olmak üzere son günlerde THYAO, EREGL, TUPRS, KCHOL, FROTO gibi büyük hisselerin ise yabancı alımlarıyla birlikte daha korunaklı olduğunu aktaran analistler; yatırımcıların da hisse tercih ederken bu kritere dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 2,46 düşerek 8807 puandan kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacmi 100 milyar TL’nin altında gerçekleşirken; banka hisseleriyle birlikte Türk hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, TÜPRAŞ, Koç Holding ve Ford Otosan gibi büyük hisselere para girişi devam ediyor. Analistler, böyle dönemlerde yatırımcıların büyük hisselere odaklanmasının önemine işaret ederek; BİST100 için 8700-8550 bölgesinin kritik destek olduğunu vurguluyor.

YABANCILAR BANKA ALIYOR

Borsada bugünkü mevcut şartlarda ve kısa vadede yeni bir zirve ihtimalinin daha düşük olduğunu dile getiren analistler; ciddi bir para girişinin yaşanmadığını ve özellikle yabancı yatırımcının burada daha fazla katılımcı olması gerektiğini vurguluyor. Son dönemde sadece banka hisselerinde yabancı girişinin öne çıktığını hatırlatan analistler; bu sektörde gerçekleşen alımlar sebebiyle endeksin de daha fazla düşmediğini, ancak diğer hisselerde ciddi gerilemelerin yaşandığını dile getiriyor.

BORSADA FAİZ BASKISI

Son Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB tarafından faizlerin 500 baz puan artırıldığını belirten Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, “Herkes seçim öncesi ‘pas’ beklerken, böyle bir artış geldi. Şu anda mevduat faizlerinde yüzde 57 oranları konuşuluyor. Bu orandaki bir faizin krediye dönüşmesi ise, bu yolla finansman temin edecekler için daha yüksek maliyet anlamına geliyor. Borsada da bu anlamda kredili işlemlerde faiz oranı yüzde 80 civarına kadar yükseldi” diye konuştu.

KREDİLİ İŞLEMLERE DİKKAT

Aylık bazda bakıldığında borsada kredili işlem yapanların faiz maliyetinin %6,50 civarında bulunduğunu ifade eden Aşçıoğlu, “Yani yatırımcı krediyle bir hisse aldığı zaman o hissenin fiyatı aylık bazda yüzde 6,50 yükselecek ki, önce maliyetini karşılasın. Daha sonra artık üzerine ne kadar prim gelebilirse... Ancak şu anda içinde bulunduğumuz testere piyasasında böyle hareketleri yakalamak güçleşiyor. Birçok hisse endeks düşerken düşüyor ama çıkarken tepki vermiyor. Bu da yatırımcıları yıldırıyor” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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