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Erzincan'a 'süper meyve' bahçesi kurmuştu... İlk hasadını aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

3 yıl önce Uzman Eller Projesi ile hibe desteği alıp, Erzincan'a aronya bahçesi kuran Esra Cahyir Evrensel, süper meyvenin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Erzincan'da süper meyve yetiştiriciliğine başlayan Evrensel, “Aronya süper meyve olarak anılan, içerisinde yüksek antioksidan değeri bulunan, A, B, C ve E vitamini olan, aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi minerallere sahip çok değerli bir bitki.

O yüzden biz de aronyayı kendi memleketimizde yetiştirmeye çalıştık. Çok da güzel verim aldık. Şimdi ilk hasadını yapıyoruz. İnşallah bereketli olur.” dedi.

Erzincan'a 'süper meyve' bahçesi kurmuştu... İlk hasadını aldı - 1. Resim

HER DERDE DEVA

Aronyanın faydalarının yeteri kadar bilinmediğini dile getiren Evrensel, süper meyvenin bağışıklığı yükselttiğini ve bu nedenle kanser hastalarının aronyayı çok fazla tükettiğini aktardı.

Erzincan'a 'süper meyve' bahçesi kurmuştu... İlk hasadını aldı - 2. Resim

Öte yandan aronyanın böbrek yetmezliği, göz rahatsızlığı, gıda rahatsızlıkları ve şeker hastalığı bakımından çok değerli bir bitki olduğunu kaydeden Evrensel, aronyanın gıda, ilaç sanayii ve kozmetik gibi birçok alanda da kullanıldığına dikkat çekti.

Erzincan'a 'süper meyve' bahçesi kurmuştu... İlk hasadını aldı - 3. Resim

"ERZİNCAN'IN İKLİMİ ÇOK UYGUN"

Erzincan ikliminin, aronya yetiştirmek için oldukça uygun olduğunu belirten Evrensel, aronyaların tamamen organik yetiştirildiğini vurguladı. Evrensel, “Aronya zaten ilaç sanayinde kullanılıyor. Bu nedenle üretiminde kimyasalı hiçbir şekilde önermiyoruz. Bugün ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Rekolte beklediğimizden yüksek geldi. Aronyayı satışa hazırız.” dedi.

Erzincan'a 'süper meyve' bahçesi kurmuştu... İlk hasadını aldı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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