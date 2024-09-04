Faydaları saymakla bitmeyen Bursa’nın siyah incirine AB tescili

Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra Bursa’nın siyah inciri de AB tarafından tescillenen ürünler arasına girdi. Haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu.

Türkiye'nin AB tarafından tescillenen ürünlerine bir yenisi daha eklendi.

Bursa'nın sembol meyveleri arasında bulunan siyah incir, coğrafi işaret alarak tescillenen ürünler arasında yer alıyordu.

AB tarafından 2023 yılında tescil alan Gemlik zeytini ve 2024 yılı başında tescillenen Bursa şeftalisinin ardından Bursa'nın siyah inciri de AB standartlarına göre tescillenen ürünler arasına girdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu sözlerle X hesabından paylaştı:

"Bir güzel haber de Bursa Siyah İnciri'nden geldi. Bursa’nın Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisi'nden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu.

Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 26’ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini. Devamı da gelecek..."

BURSA SİYAH İNCİRİ'NİN ÖZELLİĞİ

Bursa incirde Türkiye üretiminin yüzde 10’una yakınını gerçekleştiriyor. Asırlardır da bölge üretimde en önde gelen şehirler arasında yer alıyor.

Coğrafi işaret belgesi alan ‘siyah incir’ önemli bir ihracat kalemi olarak dikkat çekiyor. Üretilen Bursa siyah incirinin yüzde 65’inden fazlası yurt dışına ihraç ediliyor.

Sadece Bursa'da 10’un üzerinde ülkeye ihraç edilen incir Almanya, İngiltere, Belçika, Hong Kong, Malezya ve Singapur gibi ülkelere gidiyor.

İNCİRİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Lezzetiyle saray sofralarında baş köşede olan Bursa inciri aynı zamanda vitamin, mineral; kalsiyum, fosfor ve protein deposu olarak özel bir meyve olarak biliniyor.

Araştırmacılar incirin vücutta antibiyotik etkisi oluşturduğunu, kanın ve bağırsakların çeşitli bakterilerden temizlenesini sağladığını, vitamin ve minerallerin yanı sıra protein açısından da zengin olduğunu ifade ediyor.

Bu sayede düzenli tüketildiğinde hücre yenilenmesine katkı veriyor.

İSLAM KÜLTÜRÜNDE İNCİR

İslam yemek kültüründe incirin müstesna bir yeri bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen meyveler arasında olan incir hem tazesi hem de kurusu asırlardır tüketiliyor.

Osmanlı saray mutfağının en önemli meyveleri arasında geliyor.

"Tîn" (İncir) kelimesiyle başlayan sureye de bu isim veriliyor. Tin suresi mealen "İncire ve zeytine yemin olsun..." ayet-i kerimesiyle başlıyor.

Kur'an-ı Kerim tefsirlerinin en kıymetlilerinden sayılan Beydâvi tefsirinde incir hakkında şu açıklama yapılıyor:

“Allah meyveler arasında hususî olarak, zeytin ve incire yemin etmiştir. Zira çok hoş bir meyvedir. Hiç artığı yoktur. Gıdası latif, hazmı çabuktur. Çok dertlere devadır. Karnı yumuşak tutar, balgamı söker, böbrekleri temizler, mesanedeki kumu izâle eder, ciğer ve dalağın muntazam çalışmasını temin eder ve bedeni besler. Hadis-i şerifte incirin ayak ağrılarına ve basura da iyi geldiği beyan olundu. Zeytin hem meyve, hem katık, hem devadır. Latif yağı, çok faydaları vardır. Yağlı olmasına rağmen yağ olmayan dağlık arazide yetişir.”