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Hüyük çileği Avrupalı oldu! AB’den coğrafi işaret tescili aldı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hüyük çileği Avrupalı oldu! AB’den coğrafi işaret tescili aldı 

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25. tarım ürünümüzün de tescil edildiğini bildiren Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı “Bereketli Anadolu’nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hüyük çileğinin Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret  tescili aldığını bildirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yumaklı, Hüyük çileğinin AB’den coğrafi işaret tescili alan 25’inci ürün olduğunu ifade etti.

Yumaklı, şunları kaydetti: Bereketli Anadolu’nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor. Konya’nın ilk, ülkemizin 25’inci AB’den tescil alan ürünü Hüyük çileği oldu. Çok kısa zaman sonra listeye yenileri de eklenecek.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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