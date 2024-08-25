Alaca Sarısüleyman Köyü'ndeki keşkek tescil bekliyor! Çorum'da bu yemek benzerlerinden ayrılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan Sarısüleyman Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği bu yıl 6.'sını düzenledikleri buluşmaya "Alaca Keşkeği" ile renk kattı. Atalarından gelme usullerle bu yemeği yaptıklarını ifade eden Dernek Başkanı Erdal Arslan ve keşkek ustaları Nihat ve Birdal Tüfekçi damak çatlatan lezzetin püf noktalarını paylaşıyor.

Keşkek, diğer adıyla herise kültürümüzün en köklü yemekleri arasında yer alıyor. Zaman için her yörenin kendine pişirme usulleri ve sunum tarzıyla kendine has bir keşkek tarifi bulunuyor.

Ege ile İç Anadolu'nun veya Doğu Anadolu'nun keşkek denildiğinde anladığı farklı oluyor. Bütün bunlar kültürümüzün zenginliği olarak yerini koruyor.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman Köyü'nde yapılan keşkek de benzerlerinden ayrılıyor. Alaca Belediyesi tarafından 2023 yılında coğrafi tescil başvurusu yapılan yemek onay bekliyor.

Alaca bölgesinde gerek ilçe merkezinde gerekse diğer köylerin vazgeçilmez lezzetleri arasında olan özel keşkek az kişi tarafından yapılabiliyor.

Özellikle düğün, eğlence, festival gibi kalabalık faaliyetlerle yapılan keşkeğin püf noktalarını, geleneği devam ettiren Sarısüleyman Köylü aşçılar Nihat Tüfekçi ve Birdal Tüfekçi anlatıyor.

ALACA KEŞKEĞİ DİĞERLERİNDEN NEDEN FARKLI?

Aşçı Birdal Tüfekçi diğer keşkeklerden önemli farkın içine etinin dövülmemesi olduğunu söylüyor. Ancak tahminlerin aksine et, Sarısüleyman Köyü keşkeğinin malzemesi olarak sunumda kullanılıyor.

Çorumlular etsiz keşkeğe keşkek demiyor ve tavuk eti, suyu kullanmayı tercih etmiyor.

UZUN BİR MESAİ BAŞLIYOR

Keşkeğin hazırlanışı bir gün öncesinde başlıyor. Gündüzden buğday hazır ediliyor. Önce buğdayı ayıklanıp temizleniyor.

Aranan lezzete ulaşmak ve yöreselliğinin de tam yerinde olması için Çorum'un buğdayından elde edilen yarma kullanılıyor.

Sarısüleyman Köyü Derneği bunun için Çorum'dan Bursa İnegöl'e gelen aşçılarla birlikte yanlarında buğday yarmasını da getiriyor.

Buğday dövülüp keşkek için hazır hale getirildikten sonra yıkanıyor ve büyük bir tencereye alınıyor. Üzerine su eklenerek ilk haşlaması yapılıyor.

MAKİNA YOK GÜDÜL VAR

Haşlanan buğdaylar süzülüyor. Bir tavada ya da kazanda tereyağ eritiliyor. Soğan eklenerek ve kavruluyor.

Kavrulan soğanlar haşlanmış buğdayın üzerine ilave edilerek pişmeye bırakılıyor.

Pişen keşkek dinlendiriliyor. Bu dinlendirme miktarına göre usta tarafından ayarlanıyor.

Dinlenen keşkeğe tuzu ve karabiberi eklenerek güdülemeye başlanıyor.

Güdül; Çorum yöresinde keşkeği kazanda döverek karıştırmak için kullanılan ağaç tokmağın adı. Güdülemek veya güdüllemek de keşkeği bununla karıştırma işlemi için kullanılan tabir.

Alaca keşkeğine makina karıştırılmıyor. El lezzeti bu güdülemeyle geçiriliyor ve saatlerce, nöbetleşe şekilde güdüleniyor. Güdül ustalığı köyde az kişi tarafından biliniyor.

YAHNİ OLMAZSA OLMAZ

Keşkek bu şekilde düşük ataşte sürekli güdüllenerek pişirilirken, ayrı kazanlarda da et ile yahnisi hazırlanıyor.

Başka yörelerde bu et keşkeğin içine karıştırılırken Alacalılar ayrı olarak pişiriyor.

Tas kebabına benzeyen bu yahninin içindeki salça miktarı, su miktarı, tuz ve baharatları keşkekle uyumlu olacak şekilde hazırlanıyor.

Suyunun bulanık olmaması, keşkeği lezzetlendirmesi, salça tadı gelmemesi, içine doğranan soğan ve sarımsak miktarının iyi ayarlanması ve bunların kesinlikle etin tadının önüne geçmemesi önemli detayların başında geliyor.

SARISÜLEYMAN KÖYÜ KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATIYOR

Dernek Başkanı Erdal Arslan'ın verdiği bilgiye göre, Çorum Alaca Sarısüleyman Köyü'nden çalışmak üzere Bursa'nın İnegöl ilçesine gelenler, sayılarının artması ve yeni nesillerin yöre kültüründen uzaklaşmaması adına 2015 yılında dernekleşmeye gitti.

Dernek olarak hemşehrileri ile birlikte dayanışma, yardımlaşma ve dedelerinden miras kalan kültürü yeni nesillere aktarmaya çalışan dernek bu yıl Bilecik Elmalı kamp alanında 6. buluşmalarını düzenledi.

Yaptıkları buluşmaya da Alaca keşkeği ile renk katan derneğin etkinliğine İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldılar.