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Tam 16 saat pişiyor! "Yazıköy Keşkeği" fırından çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Safranbolu, Haber

Yaşam Haberleri  / Ajanslar

"Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları çeşitli faaliyetlerle sürüyor. Dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünün geleneksel keşkek fırına verilmişti. 16 saat pişirilen 'Yazıköy Keşkeği' bugün fırından çıkarıldı.

Dualarla fırına sürülen etli keşkek valiliğin koordinesinde düzenlenen programla pişirildi.

Program çerçevesinde şehre özgü tatlardan olan "Yazıköy keşkeği" köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu ve protokol üyeleri tarafından fırından çıkarıldı.

Yaklaşık 16 saat odun ateşinde pişen keşkek geleneksel Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olarak yer alıyor.

Faaliyete  Vali Yardımcısı Erol Özkan, Valilik Hukuk Müşaviri Meral Batı Demirbaş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin katıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Ajanslar
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