Adanalı üretici Saimbeyli kirazı için tescil peşinde

Adana'da yetiştirilen, Rusya ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edilen Saimbeyli kirazı için üreticiden tescil hamlesi geldi. 100 rakımda hasadı başlayan kirazın başka ülkelere kaptırılmadan tescilinin yapılması Türkiye adına da çok önemli.

Adana'da 26-28 kalibre kalitesinde olan Saimbeyli kirazında hasat başladı. Saimbeyli ilçesinin zirvelerinde zorlu hasat yapılırken lezzeti tescil almayı bekleyen Saimbeyli kirazı, Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

RUSYA VE AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP VAR

Saimbeyli ilçesinde zorlu kiraz hasadı başladı. Tadı, rengi, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken Saimbeyli kirazı, coğrafi işaret ile tescillemeyi bekliyor.

Saimbeyli'nin Ayıçukuru mevkiinde bin 100 rakımda hasat yapan 8 dönüm arazide yaklaşık 10 ton kiraz hasadı gerçekleştirdiklerini kaydeden üretici Halil Günel, Saimbeyli zirvesinden toplanan kirazların Rusya'ya ihraç edildiğini söyledi.

"BU KİRAZ DÜNYA MARKASI OLMALI"

Günel, kiraz kalitesinin 26-28 kalibre olduğunu ve lezzetinin bölgeye özgü aroması ile tescillenmesi gerektiğini belirterek, "Bin 100 rakımda yaklaşık 10 ton kiraz hasadı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki kiraz ilaç kullanılmadan üretilen organik bir lezzet. Kiraz üreticisi olarak bu bölgemizin kirazına tescil bekliyoruz. Dalında 10 TL'den alıcı buluyor ama zincir marketlere bakınca 140-170 TL'den satılıyor. Bu kirazlar yurt dışına ihraç oluyor. Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinden talep görüyor. İç piyasaya çok az gidiyor şu an" dedi.

Üretici Emrah Günel ise bölgede kiraz yetiştiriciliğinin zor olduğunu söyleyerek, "Saimbeyli kirazı dünya markası olmalı. Lezzetli bir aroması var. Saimbeyli kirazı yemeyen kiraz yedim demesin" diye konuştu.

"ÇABUK YUNAN GÖRMEDEN" DEDİRTTİ

Yunanistan'ın Türk lezzetlerine sahiplenmesi esprili bir dille hatırlatılarak, kiraz üreticileri için çağrıda bulunuldu. Özellikle sosyal medyada yorum yapanlar, "Çabuk Yunan görmeden" ifadelerine yer verdi.