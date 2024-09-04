Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MSB paylaştı! Teröristlerin inleri böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristlerin inleri böyle vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütlerine karşı yapılan operasyondan görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB paylaştı! Teröristlerin inleri böyle vuruldu - 1. Resim

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2 Eylül'de Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

MSB paylaştı! Teröristlerin inleri böyle vuruldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Narin'in kaybında yeni gelişme! Aramalar mezarlıkta yoğunlaştı, ekipler yeraltı cihazlarıyla geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadın girişimcilere örnek oldu! 10 koyunu, 2 bin koyuna çıkardı - GündemKadınlara örnek oldu! 10 koyunu, 2 bin koyuna çıkardıNarin'in amcasının sildiği yazışmalar ortaya çıktı! "Şüphelendiğiniz kimse yok mu?" sorusuna cevabı dikkat çekti - GündemNarin'in amcasının sildiği yazışmalar ortaya çıktı!Narin'in kaybında yeni gelişme! Aramalar mezarlıkta yoğunlaştı, ekipler yeraltı cihazlarıyla geldi - GündemEkipler cihazlarıyla mezarlıktaSGK'dan kritik SMS uyarısı: İtibar etmeyin - GündemSGK'dan vatandaşa dolandırıcılık uyarısıBahçelievler'de tıkanan gideri açmak isterken vücudunun yüzde 40'ı yandı - GündemBir anda bomba gibi patladıAldığı nefes ele verdi! Her yerde aranıyordu, ranzanın altında çıktı - GündemHer yerde aranıyordu, ranzanın altında çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...