MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yıllar geçse de Sivas'taki ihanet unutulmadı! 40 askerimizi iğneyle zehirlemişti...

Yıllar geçse de Sivas'taki ihanet unutulmadı! 40 askerimizi iğneyle zehirlemişti...

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.