MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Giray Topçular- Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem