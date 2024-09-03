Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

Düzenleyen:  - Gündem
Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst ettiŞanlıurfa'da yol çalışmasında milyonlarca yıllık sütunlar ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da yol çalışmasında milyonlarca yıllık sütunlar ortaya çıktı - GündemYol çalışmasından tarih çıktı: Milyonlarca yıla uzanıyorYavru kedi yürek dağladı! Ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı - GündemYavru kedi yürek dağladı! Ölen annesini bırakmadıAyhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme! "Gizli tanık" soruşturmasında 7 tahliye, tutuklu kalmadı  - GündemGizli tanık soruşturmasında tutuklu kalmadıGenç hemşire, evlilik yıl dönümünde otomobilde ölü bulundu! - GündemGenç hemşire, evlilik yıl dönümünde otomobilde ölü bulundu!Adalet Bakanı'ndan kayıp Narin Güran hakkında yeni açıklama - GündemBakan Tunç'tan flaş açıklamae-Devlet'e yeni özellik geldi: KOLAS - Gündeme-Devlet'e yeni özellik geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...