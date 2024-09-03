89 yaşındaki kadın 5 gün doğada hayat savaşı verdi

89 yaşındaki Giuseppina Bardelli, oğlu ile beraber mantar toplamaya çıktığı Alp Dağları'nda yolunu kaybedip kayboldu. 5 gün hayat mücadelesi veren yaşlı kadın, uçurumdan düşüp kaburgasını kırdı, ciğerleri delindi, su ihtiyacını ise yağmur suyu biriktirerek giderdi. Bardelli'nin 5 gün boyunca verdiği hayat mücadelesi herkesi hayran bıraktı.

İtalya'da, Avrupa'nın en yüksek noktası olarak bilinen Alpler'de kaybolan 89 yaşındaki Giuseppina Bardelli, oğluyla mantar toplarken farklı bir yöne gitti ve bir daha geri dönemedi.

Daily Mail'in haberine göre, mantar topladığı sırada yönünü şaşıran yaşlı kadın, 20 metreden aşağı düştü ve 2 kaburgasını kırdı.

Acil servis ekipleri, arama kurtarma helikopterleri ve dronlar kullanılarak aranan kadın, 5 günün ardından bulundu. Bardelli'nin bulunduğu sırada düşme nedeniyle kırılan kaburgasının akciğerini deldiği öğrenildi.

GERÇEK 'SURVİVOR'U YAŞADI

Bardelli'nin oğlu Roberto, annesinin su birikintilerinde bulduğu yağmur suyunu içtiğini, yaşlı kadının geceleri ağaç altında uyuduğunu ve üzerini otlarla örttüğünü hatta bir tilkiyle arkadaş olduğunu anlattı.

Annesini buldukları sırada gözyaşlarını tutamadığını belirten Roberto, hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekibinden itfaiyeci Silvio Rizzelli, yaşlı kadının, otlarla kaplı bir çukurda bulunduğunu belirtti. Arama çalışmaları sırasında yaşlı kadının bulunduğu çukurdan kendilerini göremediğini söyleyen Rizzelli, “Biz de onu göremiyorduk. Ancak pazar sabahı gelişme oldu” dedi.

Rizzelli, ''Bayan Bardelli’yi bulduğumuzda yorgun ama aklı başındaydı. Onun yaşındaki bir insanın direnebilmesi şaşırtıcı'' ifadelerini kullandı.