Ambulans uçak yerleşim yerine düştü! Çok sayıda ölü var

Ambulans uçak yerleşim yerine düştü! Çok sayıda ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kenya’da sağlık personelini taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kenya’da sağlık personelini taşıyan küçük uçak başkent Nairobi’de yerleşim yerine düştü.

Ambulans uçak yerleşim yerine düştü! Çok sayıda ölü var - 1. Resim

Yetkililer, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kenya merkezli sivil toplu kuruluşu Amref Health Africa tarafından işletilen küçük uçağın, Nairobi’den Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'deki Hargeisa'ya uçtuğu belirtildi. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, uçağın yerel saatle 02.14'te Wilson Havalimanı'ndan havalandığını ve üç dakika sonra hava trafik kontrolü ile irtibatının kesildiğini açıkladı.

