Ambulans uçak yerleşim yerine düştü! Çok sayıda ölü var

Kenya’da sağlık personelini taşıyan küçük uçak başkent Nairobi’de yerleşim yerine düştü.

Yetkililer, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kenya merkezli sivil toplu kuruluşu Amref Health Africa tarafından işletilen küçük uçağın, Nairobi’den Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'deki Hargeisa'ya uçtuğu belirtildi. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, uçağın yerel saatle 02.14'te Wilson Havalimanı'ndan havalandığını ve üç dakika sonra hava trafik kontrolü ile irtibatının kesildiğini açıkladı.