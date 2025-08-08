Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiliz milletvekili teknedekileri düzensiz göçmen sandı, ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı

İngiliz milletvekili Rupert Lowe, nadir görülen bir hastalık için yardım toplamak amacıyla denize açılan kürek takımını, yasadışı göçmen sanarak yetkilileri harekete geçirdi. Gerçek ortaya çıkınca vekil sosyal medyada dalga konusu oldu.

İngiltere'deki bağımız milletvekili Rupert Lowe, ülkenin doğusundaki Norfolk kasabası açıklarında çekilen bir teknenin fotoğrafını, içindekileri düzensiz göçmen sanarak sosyal medya hesabından paylaştı. 

İngiliz milletvekili teknedekileri düzensiz göçmen sandı, ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı - 1. Resim

''BU İŞİN PEŞİNDEYİM, YETER ARTIK!''

Lowe paylaşımında ''Yeni tekneler geliyor. Yetkililer alarma geçti. Ben de bu işin peşindeyim. Bu kişiler yasadışı göçmenlerse, sınır dışı edilmelerini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Yeter artık. İngiltere'nin hemen toplu sınır dışılara ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Paylaşımın ardından sahil güvenlik ekipleri harekete geçerken, gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Teknedeki kişilerin, motor nöron hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığı (ALS) araştırmaları için para toplamayı amaçlayan "ROW4MND" yardım kuruluşunun kürek takımı olduğu anlaşıldı.

İngiliz milletvekili teknedekileri düzensiz göçmen sandı, ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı - 2. Resim

DALGA KONUSU OLDU

Teknedeki kürek takımında bulunan  eski İngiliz Donanma Piyadesi Mike Bates, yaşadıkları durumu "çok komik" bulduklarını kaydetti.

