Rusya'dan kan donduran hareket! Öksüz kalan Ukraynalı çocuklar 'seçilerek' alınıyor! ''Köle kataloğundan farksız''

Rusya, savaş sırasında ebeveynleri öldürülen veya kaçırılan Ukraynalı çocukların ''evlatlık olarak seçilebilmesi'' için bir katalog yayınladı. Paylaşılan görüntülerde çocukların saç, boy, yaş ve göz rengi gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra bazı kişisel özellikleri de yer aldı. Rusya’nın yaptığı çocuk ticareti olarak nitelendirilirken, durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

Dehşete düşüren olay Rusya’da yaşandı. Daily Mail'in haberine göre, Rusya yaklaşık 294 yetim çocuğun saç, göz rengi, boy gibi fiziksel özelliklerini yazdığı fotoğraflı katalogları bir veri tabanı üzerinden paylaştı. 

Rusya'dan kan donduran hareket! Öksüz kalan Ukraynalı çocuklar 'seçilerek' alınıyor! ''Köle kataloğundan farksız'' - 1. Resim

'İTAATKAR' OLARAK İŞARETLENDİLER

Daily Mail'in haberine göre, paylaşılan görüntülerde çocuklar, 'öksüz ve ebeveyn bakımından yoksun bırakılmış çocuklar' olarak nitelenirken bazıları ''itaatkar ve sakin'' olarak işaretlendi. Öte yandan sistem üzerinden çocukların yaş, boy, saç ve göz renklerine göre de filtrelenebildiği kaydedildi. 

''KÖLE KATALOĞUNDAN FARKSIZ''

Ukrayna'da, Rusya'dan sınır dışı edilen çocukları geri getirmek için kurulan Save Ukraine isimli kuruluşun Ceo’su olan Mykola Kuleba, gördükleri karşısında yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Çocuklarımızı tarif etme biçimleri bir köle kataloğundan farksız. Bu, 21. yüzyılda çocuk ticaretidir ve dünya bunu derhal durdurmak için harekete geçmelidir." dedi.

Rusya'dan kan donduran hareket! Öksüz kalan Ukraynalı çocuklar 'seçilerek' alınıyor! ''Köle kataloğundan farksız'' - 2. Resim

YAKLAŞIK 300 BİN ÇOCUĞUN KAÇIRILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Ukraynalı yetkililer, Rusya tarafından kaçırılan yaklaşık 20 bin çocuğun kimliğini tespit etse de daha fazla kaçırılan çocuk olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri bu sayının 150 bin olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Daria Herasymchuk ise sayının 200 bin ile 300 bin arasında olduğunu savunuyor.

UKRAYNALI ÇOCUKLAR RUS AİLELERE EVLATLIK VERİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı ilk işgalinden bu yana işgal ettiği bölgelerde büyüyen Ukraynalı çocukların çoğu, sistematik bir şekilde sınır dışı edilerek Moskova ve diğer yerleşim yerlerinde yaşayan Rus ailelere evlatlık olarak verildi.

Putin ve Rusya'nın çocuk komiseri Maria Lvova-Belova, konuya iğlişkin olarak 2023 Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden çocukları yasadışı bir şekilde sınır dışı edip Rusya Federasyonu'na göndermekle suçlandı. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mart 2023 tarihli tutuklama emrinde Putin'in Rusya lideri olarak 'bireysel cezai sorumluluğu' olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı durumu yalanlayarak ''Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının ülkemiz açısından, hukuki açıdan da dahil olmak üzere, hiçbir anlamı yoktur'' iddiasında bulunmuştu.

