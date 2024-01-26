Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor mu? Bağdat-Washington müzakerelere başlıyor

Son dönemde Irak topraklarındaki Amerikan üsleri bir bir hedef haline gelirken, Irak hükümeti ABD askerlerinin ülkeyi terk etmelerini istemişti. 21 yıldır Irak'ta bulunan ABD askerlerinin bölgeden çekilip çekilmeyeceği merak konusu haline gelirken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Austin, Washington-Bağdat arasında bir müzakere dönemine girileceğini kararın da bundan sonra geleceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, müzakerelerin Ağustos 2023’te Washington’da yapılan ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu ile başlayan sürecin devamı olduğunu belirtti.

Austin, görüşmelerde DEAŞ tehdidi, operasyonel ve çevresel gereksinimler ile Irak güvenlik güçlerinin yetenek seviyelerinin ele alınacağını kaydederken bölgede istikrarı geliştirmek için güvenlik işbirliğini derinleştirme taahhüdüdünü yineledi.

SALDIRILAR SONRASI IRAK ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

ABD’nin, Irak'ta bulunan üslerine yapılan saldırılara karşılık olarak, İran destekli gruplara yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ABD’nin ülkeden askerlerini çekmesini istemiş, ancak Pentagon bu konuda kendilerine resmi bir talep ulaşmadığını belirtmişti.

IRAK’TA YAKLAŞIK 2 BİN 500 ABD ASKERİ BULUNUYOR

Üst düzey Pentagon yetkilisi ise sürecin ABD kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda bir müzakere içermediğini savundu.

ABD ve koalisyon ortaklarının, DEAŞ’la mücadele için Irak hükümetinin daveti üzerine Irak’ta bulunduğunu hatırlatan Pentagon yetkilisi, "Iraklı ortaklarımız, gelecekteki ABD askeri varlığını şekillendirmek ve DEAŞ’ın kalıcı yenilgisini sağlamak için birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarına dair bize güvence verdiler." ifadesini kullandı.

PEYDER PEY ÇEKİLME İÇİN TAKVİM

Gazetecilerin, Irak tarafının "görüşmelerin, ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için bir takvim oluşturulacağı" yönündeki açıklamalarıyla ilgili sorularına cevap vermekten kaçınan üst düzey ABDli yetkililer, bu konuda bir zaman çizelgesi veremeyeceklerini belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudanı, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Irak'taki varlığı için hiçbir gerekçesi kalmayan koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırma yönündeki değişmez tutumumuzu yineliyoruz." demişti.