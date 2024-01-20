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    Irak'taki ABD hava üssü füzelerle vuruldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son Dakika! Irak'ın Enbar vilayetinde bulunan ABD'ye ait Ayn El Esad hava üssünün füzelerle vurulduğu öğrenildi.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ta ABD üslerine yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Daha önce Erbil'de ABD üssüne yapılan saldırının ardından Irak’ın batısındaki ABD Hava Üssü füze saldırısında isabet aldı.

    ABD ÜSSÜ ÇOK SAYIDA FÜZEYLE VURULDU

    Irak'ın ABD'ye ait Ayn El Esad hava üssüne roket saldırısı yapıldığı öğrenildi.  Yerel medyada yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Irak’ın batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü’ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendi.

    İRAN GÜÇLERİ SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

    Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

    Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alınmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Dünya > Irak'taki ABD hava üssü füzelerle vuruldu
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