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    Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı! Sirenler devreye girdi...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Irak'ta Erbil Uluslararası Havaalanı yakınındaki ABD askeri üssüne İHA'larla saldırı düzenlendi. ABD konsolosluğunda sirenler çalarken, havaalanı yakınında da patlama meydana geldi. Erbil Havalimanı'nda hava trafiği askıya alındı.

    Irak&#039;ta ABD üssüne İHA&#039;lı saldırı! Sirenler devreye girdi...
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

    RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Filistinli kadın, çocuk ve yaşlılarını hedef alan saldırılar ve katliamlarına karşılık olarak, mücahitlerimiz bu sabah Kamışlı Havaalanı batısında yer alan işgal altındaki Hemo üssüne bomba yüklü SİHA ile saldırı düzenlendi” denildi.

    "DİRENİŞ, DÜŞMANIN KALELERİNİ YOK ETMEYE DEVAM EDECEK"

    SİHA’nın hedefini isabet ettiğini belirten açıklamada, “Direniş, düşmanın kalelerini yok etmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    SON SALDIRIYI İRAN ÜSTLENMİŞTİ

    IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı! Sirenler devreye girdi...
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