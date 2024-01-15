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    ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketatarlı saldırı! 1 asker yaralandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD'nin Suriye'deki üssüne, İran destekli gruplar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. ABD ordusunun konuşlandığı üsse yapılan saldırıda 1 asker yaralandı.

    ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketatarlı saldırı! 1 asker yaralandı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İç savaş ve çatışmaların yaşandığı Suriye'de ABD ordusunun konuşlandığı bir üsse İran destekli gruplar tarafından saldırı düzenlendi. 1 asker yaralandı.

    1 ABD ASKERİ YARALANDI

    Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle düzenlediği saldırıda 1 askerin yaralandığı iddia edildi.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko saz sahasındaki üsse roketlerle saldırdı.

    Saldırıda, bir ABD askerinin yaralandığı öne sürüldü.

    ABD tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınıyor.

    Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDSuriyeİranSaldırı
    Haberler > Dünya > ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketatarlı saldırı! 1 asker yaralandı
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