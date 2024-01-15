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    Husi lideri açık açık tehdit etti! Kızıldeniz'de ABD’ye ait gemi vuruldu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD ve İngiltere'nin hava saldırısıyla Kızıldeniz'de tansiyon yükseldi. Husi üst düzey liderleri "Yemen Amerikalıların mezarı olacak" diye tehdit ederken, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir yük gemisi vuruldu. Aynı zamanda Yemen'in Hudeyde Havalimanı'nda patlama sesi duyuldu. İşte bölgede anbean yaşananlar...

    Husi lideri açık açık tehdit etti! Kızıldeniz&#039;de ABD’ye ait gemi vuruldu
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşılık Yemen'de bulunan Husiler Aden Körfezi'nden geçen İsrail ticaret gemilerini hedef almıştı. ABD ve İngiltere, ise İran destekli Husilere karşı ortak operasyon düzenlemiş, Yemen'in başkenti Sanaa'yı yoğun bombardımana tutmuştu. Batılı güçlerin saldırısıyla Kızıldeniz'de tansiyon yeniden yükseldi. 

    Husi üst düzey liderleri "Yemen Amerikalıların mezarı olacak" diye tehdit ederken, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir yük gemisi vuruldu. İşte bölgede dakika dakika yeni gelişmeler...

    ABD YÜK GEMİSİ VURULDU

    İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen açıklarındaki bir geminin füzeyle vurulduğunu duyurdu.

    UKMTO'dan yapılan açıklamada, kaptanın, Yemen'in Aden şehri yakınlarında geminin füzeyle vurulduğunu aktardığı belirtildi.

    Açıklamada, civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

    ABD SALDIRIYI DOĞRULADI

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi "Gibraltar Eagle"ı vurduğunu duyurdu. CENTCOM'dan saldırıyla ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Sana saatiyle yaklaşık 16.00'da İran destekli Husi militanları, Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden bir anti balistik füze attı. Füze, Marshall Adaları bayraklı, ABD tarafından işletilen ve ABD'ye ait 'Gibraltar Eagle' konteyner gemisini vurdu." ifadeleri kullanıldı.

    Yaralanan olmadığı ve geminin önemli hasara uğramadığı aktarılan açıklamada, geminin seyrine devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, günün daha erken saatlerinde de ABD güçlerinin Kızıldeniz'e yönelik bir balistik füze atıldığını tespit ettiği, söz konusu füzenin başarısız olduğu ve Yemen'de karaya isabet ettiği, yaralanan ya da hasar kaydedilmediği bildirildi.

    YEMEN HAVALİMANI YAKININDA PATLAMA

    Reuters, ABD gemisinin füze ile hedef alınmasının hemen ardından Yemen’in Hudeyde Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğunu aktardı.

    İRAN DUYURDU, HUSİ LİDERİ AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

    Husi üst düzey liderlerinden Ali el-Qahoum, İran devlet haber ajansı IRNA'ya verdiği röportajda, Yemen'in ABD güçleri için bir "mezarlığa" dönüşeceğini söyledi.

    Husi lideri açık açık tehdit etti! Kızıldeniz'de ABD’ye ait gemi vuruldu

    El-Qahoum, 'Amerikalılara, Yemen'e yönelik eylemlerinizin boşa çıkacağını ve tüm gücümüzle karşınıza çıkacağımızı söylüyoruz. Bu saldırının ardından Yemen Amerikalıların mezarlığına dönüşecek' dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

    Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

    Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDYEMENHUSİ
    Haberler > Dünya > Husi lideri açık açık tehdit etti! Kızıldeniz'de ABD’ye ait gemi vuruldu
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