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    ABD ve Rusyanın devriye attığı Haseke'de, petrol tesislerine bomba yağdı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Irak’ın kuzeyinden gelen acı haberlerin ardından TSK, Suriye’deki terör hedefleri de dahil bölgeye peş peşe hava harekatı düzenledi. Karadan da obüs atışları ile desteklenen operasyonlarda terör inleri yerle bir edildi. Bombardımana alınan terör hedeflerinden biri de Amerikan ve Rus konvoylarının devriye attığı, terörist yuvası Haseke'deki El Kahtaniye oldu. 

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın kuzeyinde 9 kahramanın şehadete ulaşmasının ardından TSK terör inlerini yerle bir etti. Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda sığınak ve mevzi imha edildi, terörün finans kaynağı Haseke'deki petrol ve gaz tesisileri de vuruldu.

    Çok sayıda tesis kullanılamaz hale getirilirken, Milli Savunma Bakanlığı operasyonların devam edeceğini duyurdu.

    TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI İMHA EDİLDİ

    Hava harekatlarında bombalanan Haseke'nin kuzeyindeki Suveyde Gaz sahasının 3 kez, El Kahtaniye'deki petrol tesislerinin ise 5 kez vurulduğu öğrenildi. Bölgenin bir bölümünü Rusya destekli Şam rejimi, bir bölümünü de ABD destekli YPG'li teröristler kontrol ediyordu.

    TSK'nın havaya uçurduğu terör finansörü petrol tesisleri El Kahtaniye'de, gaz sahası ise Suveyde'de yer alıyor. Türkiye'ye kuş uçuşu yalnızca 6 kilometre uzaklıktaki El Kahtaniye'de ABD ile Rusya’ya ait pek çok petrol tesisi ve gaz sahası bulunuyor.

    ABD VE RUSYA'NIN DEVRİYE GEZDİĞİ YERLERE BOMBA YAĞDI

    Türkiye’nin 2019'da bölgedeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı da o dönem bölgeyi ve bölgedeki petrol yataklarını sahiplenen ABD ile Rusya'nın tepkisini çekmiş, kartların yeniden karılmasına neden olmuştu. Tedirginliği artan iki ülke Barış Pınarı Harekatı devam ederken bölgede sık sık devriye faaliyeti gerçekleştirmişti.

    ABD ve Rusyanın devriye attığı Haseke'de, petrol tesislerine bomba yağdı

    TSK'nın bölgedeki tesisleri vurması bir kez daha dikkatleri, terör örgütlerini palazlandıran güçlere çevrildi. Çünkü 2014'ten bu yana Suriye'ye asker konuşlandıran ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye açık destek veriyor, teröristleri hem eğitiyor hem de silahlandırıyor. Bununla sınırlı kalmayan Amerikan ordusu, teröristlerle birlikte devriyeye de çıkıyor.

    ABD ve Rusyanın devriye attığı Haseke'de, petrol tesislerine bomba yağdı

    TERÖRÜ FİNANSE EDENLERE MESAJ

    Milli Savunma Bakanlığı ise bölgedeki faaliyetleri yakından izliyor, ABD'ye 'gözümüz üstünüzde' mesajı veriyor. Gerçekleşen son hava harekatlarında ABD ve Rusya'nın kontrolbölgedeki petrol tesislerinin vurulması bunun bir işareti olarak yorumlanıyor.

     

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AbdPetrolSuriye
    Haberler > Dünya > ABD ve Rusyanın devriye attığı Haseke'de, petrol tesislerine bomba yağdı
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