Amerika’nın 'zombi insanları' uyuşturucu, evsizlik ve yoksullukla boğuşuyor

7 Ocak 2024 20:52 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 21:16

ABD hamisi olduğu İsrail ve Ukrayna'ya 'destek paketi' adı altında milyonlarca dolar akıtırken, ülkede artan yoksul ve evsiz sayısı Amerikalıların tepkisine neden oldu.

İsrail ve Ukrayna'ya yardımı da içeren 111 milyar dolarlık güvenlik paketi daha yeni senatoya sunulmuşken, ülkede etkili olan yüksek enflasyon ve kiralık konut maliyetleri mevcut hükümete yönelik eleştirileri giderek artıyor.

Ocak 2023’te 650 binden fazla Amerikalı evsizdi. Yüzde 12’lik bu artış 2007 finansal krizinden bu yana en yüksek sayı olarak kayda geçmişti. Son olarak Philadelphia’da çekilen görüntüler, uyuşturucu, evsizlik ve yoksullukla boğuşan halk tabakasının içler acısı halini gözler önüne serdi.

‘UKRAYNA’YA VAR ABD VATANDAŞLARINA YOK’

Ülke vatandaşları kiralık konut maliyetlerinin ‘olağanüstü derecede zorlayıcı’ olduğunu vurgularken sosyal medyada hızla yayılan görüntüler hükümete tepkileri artırmaya devam ediyor. Ülkedeki evsizlerin yaklaşık yüzde 28’ini çocuklu aileler oluştururken rehabilitasyona ihtiyaç duyan bağımlıların oranı da oldukça yüksek.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde çok sayıda evsizin sokakta yaşam mücadelesi verdiği görülürken, videoyu paylaşan kullanıcılar Ukrayna'ya gönderilen milyarlarca dolara isyan edip, "Politikacıların bu insanlara yardım ederek elde edecekleri hiçbir kazanç yok. Burası Kensington AVE Philadelphia. Amerika'da uyuşturucu, evsizler ve yoksullukla dolu bir yer.” ifadelerini kullandı.