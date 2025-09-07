Amerika’ya sığındı, Ukraynalı genç tren yolculuğunda canice katledildi!

Ukrayna’daki savaştan kaçarak Amerika’ya sığınan 23 yaşındaki Iryna Zarutska, Kuzey Carolina’da tren yolculuğu sırasında vahşice bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

PUSU GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Charlotte Area Transit System tarafından yayımlanan görüntüler, 22 Ağustos akşamı saat 22.00’den hemen önce yaşanan trajediyi ortaya koydu. Pizzacı üniformasıyla trene binen Zarutska, telefonuna bakarken arkasında 34 yaşındaki Decarlos Brown Jr. bulunuyordu.

Polise göre Brown, birkaç dakika sonra katlanır bıçağını çıkararak genç kadını en az üç kez, biri boynuna olmak üzere bıçakladı. Görüntülerde saldırı sonrası panikleyen yolcuların tepkileri de yer aldı.

VAGONDA HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, Zarutska’nın kan kaybederken boynunu tuttuğunu, kısa süre içinde yere yığıldığını ve tren içinde öldüğünü açıkladı.

Brown, bir sonraki durakta trenden indi. Polis, olay yerine yakın bir noktada bıçağı buldu.

KATİL ZANLISININ KABARIK SİCİLİ

Charlotte-Mecklenburg Polis Departmanı, Brown’un gözaltına alındığını ve birinci derece cinayetle suçlandığını bildirdi. Mahkeme kayıtları, Brown’un 2011’den bu yana hırsızlık, silahlı soygun ve tehdit suçlarından defalarca tutuklandığını ortaya koydu.

WSOC-TV’nin haberine göre, Brown daha önce ölümcül silahla soygundan 5 yıl hapis yatmıştı. Ocak ayında ise “911’i kötüye kullanma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer saldırının nedenini henüz açıklamazken, olay ABD’de kamu güvenliği ve ruh sağlığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.