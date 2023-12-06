AP milletvekili, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri özellikle öldürdüğünü söyledi

6 Aralık 2023 16:11 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:11

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Manu Pineda, "İsrail, her suçlu gibi suçlarına kimsenin şahit olmasını istemiyor. Önceliklerinden biri olarak gazetecileri öldürmek istiyor." dedi.

Sol Gruptan İspanyol milletvekili ve AP'nin Filistin ile İlişkiler Delegasyonunun Başkanı Pineda, AP'de İsrail'in gazetecilere yönelik saldırısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"İSRAİL, ÖNCELİKLERİNDEN BİRİ OLARAK GAZETECİLERİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

AA muhabirinin, Gazze'de görev yapan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da geçen hafta İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İsrail gazetecileri öldürerek Gazze'deki katliamını örtbas edebilir mi?" sorusu üzerine Pineda, şunları kaydetti:

"İsrail, her suçlu gibi suçlarına kimsenin şahit olmasını istemiyor. Önceliklerinden biri olarak gazetecileri öldürmek istiyor. Gazze'de şimdiye kadar 65 gazeteci öldürüldü. Bu çok büyük bir sayı."

"İSRAİL, GAZETECİLERİN AİLELERİNİ BİLE ÖLDÜRDÜ"

Pineda, İsrail'in gazetecilerin ailelerini dahi öldürdüğünü vurgulayarak, böylece işlerini yapmayı bırakmaya zorlamayı amaçladığını belirtti.

İsrail'in uluslararası camianın sessizliğinden faydalandığına işaret eden Pineda, "Hükümetlerimizi İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamaları gerektiğine ikna etmeliyiz." dedi.

LİDERLERİN İSRAİL'E DESTEK VERMESİNİ ELEŞTİRDİ

Pineda, Avrupa sokaklarında protestolar, Filistin'e destek gösterileri varken halen liderlerin İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam etmesini eleştirdi.

İspanyol milletvekili Pineda, 22 Kasım'da AP Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada da AB yönetimine sert eleştiriler yöneltmiş, "AP ve AB'nin ateşkes istemesi için daha kaç Filistinli çocuğun İsrail bombaları tarafından öldürülmesi gerekiyor?" değerlendirmesinde bulunmuştu.