Meclis toplantısında Gazze eylemi! ABD'li göstericilerden 'Ateşkes hemen' çağrısı
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD'li göstericiler San Francisco'daki meclis toplantısını bastı. Toplantı sırasında bina içine giren göstericiler Gazze için ateşkes sloganları attılar. Grup adına söz alan konuşmacılar ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen durdurulmasını istedi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde meclis toplantısı sırasında belediye binasına gelen yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi ve kalıcı ateşkese varılmasına dair taleplerini dile getirdi.
Denetim toplantısı devam ederken bina içine giren iki bine yakın Filistin destekçisi kişi, "Ateşkes hemen" sloganları atarak ellerindeki pankartlarla salona girmek istedi.
KALICI ATEŞKES TALEBİ
Güvenlik önlemleri altında grup adına hareket eden bazı kişiler salona alındı. Ateşkes gündemli önergenin okunmasının ardından grup adına söz alan konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen durdurulmasını ve kalıcı ateşkese varılmasını talep etti.
COŞKULU ALKIŞLAR YÜKSELDİ
Konuşmacıların hitabı, toplantı salonunda bulunan izleyiciler tarafından coşkulu alkışlarla desteklendi. Meclis toplantısında San Francisco Denetçiler Kurulu üyeleri Hillary Ronen ve Dean Preston ile Denetim Kurulu Daire Başkanı Clerk Angela Calvillo da söz alarak görüşlerini dile getirdi.