Meclis toplantısında Gazze eylemi! ABD'li göstericilerden 'Ateşkes hemen' çağrısı

6 Aralık 2023 09:47 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:08

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde meclis toplantısı sırasında belediye binasına gelen yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi ve kalıcı ateşkese varılmasına dair taleplerini dile getirdi.

Denetim toplantısı devam ederken bina içine giren iki bine yakın Filistin destekçisi kişi, "Ateşkes hemen" sloganları atarak ellerindeki pankartlarla salona girmek istedi.

KALICI ATEŞKES TALEBİ

Güvenlik önlemleri altında grup adına hareket eden bazı kişiler salona alındı. Ateşkes gündemli önergenin okunmasının ardından grup adına söz alan konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen durdurulmasını ve kalıcı ateşkese varılmasını talep etti.

COŞKULU ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Konuşmacıların hitabı, toplantı salonunda bulunan izleyiciler tarafından coşkulu alkışlarla desteklendi. Meclis toplantısında San Francisco Denetçiler Kurulu üyeleri Hillary Ronen ve Dean Preston ile Denetim Kurulu Daire Başkanı Clerk Angela Calvillo da söz alarak görüşlerini dile getirdi.