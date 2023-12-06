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Meclis toplantısında Gazze eylemi! ABD'li göstericilerden 'Ateşkes hemen' çağrısı

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Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
San Francisco, Abd, Filistin, Gazze, Israil, Ateşkes, Haber

ABD'li göstericiler San Francisco'daki meclis toplantısını bastı. Toplantı sırasında bina içine giren göstericiler Gazze için ateşkes sloganları attılar. Grup adına söz alan konuşmacılar ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen durdurulmasını istedi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde meclis toplantısı sırasında belediye binasına gelen yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi ve kalıcı ateşkese varılmasına dair taleplerini dile getirdi.

Denetim toplantısı devam ederken bina içine giren iki bine yakın Filistin destekçisi kişi, "Ateşkes hemen" sloganları atarak ellerindeki pankartlarla salona girmek istedi.

KALICI ATEŞKES TALEBİ

Güvenlik önlemleri altında grup adına hareket eden bazı kişiler salona alındı. Ateşkes gündemli önergenin okunmasının ardından grup adına söz alan konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen durdurulmasını ve kalıcı ateşkese varılmasını talep etti.

COŞKULU ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Konuşmacıların hitabı, toplantı salonunda bulunan izleyiciler tarafından coşkulu alkışlarla desteklendi. Meclis toplantısında San Francisco Denetçiler Kurulu üyeleri Hillary Ronen ve Dean Preston ile Denetim Kurulu Daire Başkanı Clerk Angela Calvillo da söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Meclis toplantısında Gazze eylemi! ABD'li göstericilerden 'Ateşkes hemen' çağrısı

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