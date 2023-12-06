Japonya'dan Gazze mesajı! 'İnsani yardımlar için çaba gösteriyoruz'

Japonya hükümeti, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir ortam için ülkesinin çaba gösterdiğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Japonya hükümetinin, Orta Doğu'daki krizin yatıştırılmasına yönelik son dönem çabalarına değindi.

JAPONYA BAŞBAKANI, İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kamikava, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) marjında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştüğünü belirtti.

Kamikava, görüşmede Kişida'nın, Gazze Şeridi'nde gerilimin en kısa sürede yatıştırılması ile bölgeye yönelik malzeme ikmallerinin artırılmasının, insani durumun iyileştirilmesi açısından hayati önem taşıdığını ilettiğini bildirdi.

"JAPONYA İNSANİ YARDIMLAR İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR"

Krizin çözümüne katkı sunmak amacıyla Filistin, İsrail ve Ürdün'e düzenlediği gezileri hatırlatan Kamikava, "Japonya, insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir ortam oluşturulması için çaba göstermeyi sürdürüyor" diye konuştu.

Ülkesinin olası ateşkes çağrısıyla ilgili Kamikava, "Gelecekteki eğilimler önceden tahmin edilemez. (Krizin) karmaşık arka plan koşulları göz önüne alındığında 'ateşkes sağlanana kadar' sonuçları birer birer toplamayı sürdürmek gerekiyor" dedi.

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.