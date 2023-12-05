Filistinli yaralı çocuk Erdoğan'dan yardım istedi: Cumhurbaşkanı amcacığım, beni tedavi ettirir misin?

5 Aralık 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:55

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Gazze'deki hükümete İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldiğini açıkladı.

Bombardıman altındaki Gazze'de en çok çocuklar etkileniyor. Bu çocuklardan biri olan Ahmed Ayyaş, bombalardan sağ kurtuldu ancak küçük bedeninin aldığı büyük yaralar savaşın korkunçluğunu gözler önüne seriyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; aldığı yaraların acısına daha fazla dayanamayan Filistinli Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

"BAŞIM, GÖZLERİM, AYAKLARIM ÇOK ACIYOR"

"Kolum çok sızlıyor ve onu hareket ettiremiyorum" diyen Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öyle seslendi:

"Selamun Aleyküm. Adım Ahmed Ayyaş, 10 yaşındayım. Siyonist işgalciler gece saat 2’de bombardımana tuttu. Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan talebim, beni tedavi olacağım hastaneye nakletmesidir. Kolum çok sızlıyor ve onu hareket ettiremiyorum. Başım, gözlerim ve ayaklarım çok acıyor.

"CUMHURBAŞKANI AMCACIĞIM BENİ ÜLKENDE TEDAVİ ETTİRMENİ İSTİYORUM"

"Cumhurbaşkanı amcacığım Türkiye’ye gelirsem eğer, seni görmek istiyorum. Elimden tehlikeli bir ameliyat olmam gerek. Ameliyatta elimi kaybedebilirmişim. Hastalığıma gerekli tedavi Gazze’de yok. Seni seviyorum Türkiye Cumhurbaşkanı amcacığım. Beni ülkende tedavi etmeni istiyorum. Seni seviyorum ve Türkiye’ye gelirsem eğer, seni de görmek istiyorum."