Filistinli kız çocuğunun sözleri vicdanları sızlattı! 'Annemi istiyorum'

5 Aralık 2023 13:39 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 13:44

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı

Bir haftalık insani aranın ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başladı. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ederken bölgeden gelen acı görüntüler herkesin yüreklerini dağlıyor.

"ANNEMİ VE AİLEMİ İSTİYORUM"

İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan ve enkaz altında kalan Filistinli kız çocuğu Lana Ebu Safi kurtarıldıktan sonra Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi sırasında ağlayarak "Annemi ve ailemi istiyorum" diyen Filistinli kız çocuğu Lana vicdanları sızlattı.

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.