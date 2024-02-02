ASALA'yı merkezinde lanetlediler

Hâlen işgal altındaki Batı Azerbaycan topraklarında faaliyetlerini sürdüren Ermeni terör örgütü ASALA, çıkış merkezi olan ABD’de bir grup Türk tarafından açılan sokak sergisi ile lanetlendi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) Başkanı Fatih Özonur, alçak terör yapılanmasının tüm finansal desteğini ABD merkezli ANCA isimli sözde sivil toplum kuruluşundan aldığını belirtti ve bütün Amerikalılara Ermeni terörünün gerçek yüzünü göstermek amacı ile bu sokak sergisini açtıklarını söyledi. Özonur, ASALA terör örgütü 1973 ila 1991 yılları arasında 21 ülkede 239 terör eylemi gerçekleştirdiğini ve Türkleri hedef alan örgütün onlarca masumu katlettiğini söyledi.

TASFO Başkanı Özonur, bugüne değin Ermeni-ASALA vahşetini anlatan sergilerin ABD dâhil birçok ülkede açıldığını ancak Amerikalılara ilk defa ASALA terörünün sokakta resim ve detaylı bilgiler eşliğinde anlatıldığını söyledi.

UNUTMAYALIM UNUTTURMAYALIM

“Bu karanlık suikastları ne biz Türkler ne de dünyanın diğer milletleri unutmamalı” diyen Fatih Özonur şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü 35 farklı şehir ve üç kıtada sergilenen Ermeni vahşetine sadece Türkler değil Sırp, Alman, İspanyol, Pertekiz, Fransız ve Amerikalılar da kurban verdi. Ermeni diasporası hâlen Amerika’da soykırım yalanı ile Türk düşmanlığı yürütüyor.

İnsanlara delilsiz, ispatsız soykırım yalanlarını değil açık ve net gerçekleri gösteriyoruz ve bilgilendiriyoruz. Los Angeles’ta şehit olan iki diplomatımız ve diğer şehit diplomatlarımız ve aileleri için Arizona şehir merkezinde sergi açmak için bir hayli zorluk çeksek de bu küresel terörü Amerikanlılara anlatmayı başardık. Sergimiz büyük ilgi gördü ve binlerce insana ulaştık. Bu insanlara 25 diplomat ve altı aile ferdini acımasızca öldüren ASALA, JCAG/ARA’nın gerçek yüzünü gösterdik.”

ABD MERKEZLİ BİR YAPI

Türk diplomatlara yönelik terör eylemlerini gerçekleştirenlerin teröristlerin 22’sinin Ermeni asıllı ABD vatandaşı olduğunu hatırlatan Özonur, “Bu katilleri ABD’deki Ermeni terör örgütü ARF ve onun sivil toplum kuruluşu ANCA finansa etti. Ayrıca eski Sovyet, Suriye, Yunanistan, Fransız istihbaratları da bu alçaklığa destek verdi. Biz Amerika’da yaşayan Türkler olarak şehitlerimizi bir kere daha rahmetle yâd ediyor, Ermeni küresel terörüne verdikleri destek veren tüm ülke, kişi ve kurumları da lanetliyoruz” diye konuştu.