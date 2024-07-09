Aşırı sağ korkusu aşırı sola kazandırdı! CNN: Fransa kaosa sürüklenecek

Fransa’daki erken genel seçimde zafer, 178 milletvekili çıkaran solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakının oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren CNN “Fransa, üç karşıt blokun koalisyon kurmaya çalışması ya da kendilerini felç etmesi sebebiyle uzun bir istikrarsızlık dönemine girecek.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Emmunael Macron’un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 125 milletvekili ile Meclise girdi. Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti Meclis’te salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı. Solcu ittifak 150 olan sandalye sayını 178’e çıkardı. 250 vekili olan Macron ittifakı 150’ye gerilerken aşırı sağcı RN ittifakının milletvekili sayısı 89’dan 125’e yükseldi.

CNN: ÜLKE FELÇ OLABİLİR

CNN International ‘Macron’un kumarı aşırı sağı iktidardan uzak tuttu, ancak Fransa’yı kaosa sürükledi’ başlıklı analizinde seçim sonuçlarının bütün ülkeyi şaşırttığı vurgulandı. Hiçbir parti ya da ittifakın 289 sandalyeye ulaşamamasının Ulusal Meclis’i her zamankinden daha fazla parçalayabileceğini öne süren CNN “Kesin olan bir şey var ki, Fransa, üç karşıt blokun koalisyon kurmaya çalışması ya da kendilerini felç etmesi sebebiyle uzun bir istikrarsızlık dönemine girecek. Bu kadar bölünmüş bir parlamentoda, büyük yapısal reformlar için hiçbir umut yok” ifadelerini kullandı.

200 MİLYAR AVROLUK FATURA

Telegraph gazetesi ise Macron’un Sol’la ittifak kurma kararının Fransız ekonomisi açısından çok ciddi sonuçları olabileceğini yazdı. Gazeteye göre sol ittifak Yeni Halk Cephesinin verdiği taahhütlerin yıllık maliyeti yaklaşık 95 milyar avro. Ekonomistler programın muhtemelen 100 milyar ila 200 milyar avroluk ek bir tutara ulaşabileceğini ve bunun Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisini vergi ve harcamalar konusunda Brüksel ile bir çatışma rotasına sokabileceğini öne sürüyor. Invesco’nun küresel piyasa stratejisti Kristina Hooper da aşırı solun dahil olduğu bir hükümetin Fransa için daha olumsuz olacağını öne sürdü.