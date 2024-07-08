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Fransa'da sol ittifak kazandı aşırı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Paris, Aşırı Sağ, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'daki erken seçimlerde sol ittifakın zaferi sokakları savaş alanına çevirdi. Başkent Paris'te sokakları ateşe veren ve polise havai fişekle saldıranların sol ittifak destekçileri olması dikkat çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Fransa'da sol ittifak kazandı aşı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi - 1. Resim

YENİ HALK CEPHESİ EN FAZLA SANDALYEYİ ALDI

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

Fransa'da sol ittifak kazandı aşı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi - 2. Resim

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

Fransa'da sol ittifak kazandı aşı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi - 3. Resim

Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

Fransa'da sol ittifak kazandı aşı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi - 4. Resim

SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ, POLİSE HAVAİ FİŞEK ATILDI

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

Fransa'da sol ittifak kazandı aşı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi - 5. Resim

Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.

Fransa'da sol ittifak kazandı aşı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi - 6. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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