Fransa'da sol ittifak kazandı aşırı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi

Fransa'daki erken seçimlerde sol ittifakın zaferi sokakları savaş alanına çevirdi. Başkent Paris'te sokakları ateşe veren ve polise havai fişekle saldıranların sol ittifak destekçileri olması dikkat çekti.

Fransa erken seçimlerinde sürpriz sonuçlar! Başbakan Gabriel Attal istifa etti

Fransa erken seçimlerinde sürpriz sonuçlar! Başbakan Gabriel Attal istifa etti

Fransa'nın başkenti Paris'te, polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

YENİ HALK CEPHESİ EN FAZLA SANDALYEYİ ALDI

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ, POLİSE HAVAİ FİŞEK ATILDI

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.