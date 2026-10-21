Finlandiya, Hollanda ve Fransa'da PHP yazılımındaki güvenlik açıkları nedeniyle kamu kurumlarının internet hizmetleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Finlandiya devlet hizmetlerini kapatırken Hollanda'nın siber güvenlik kurumu kendi internet sitesini erişime kapattı. Fransa'da ise valiliklerin internet siteleri için geçici kapatma kararı alındı

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Avrupa genelinde dijital altyapıları tehdit eden kritik yazılım zafiyetleri, kamu kurumlarını ve siber güvenlik otoritelerini acil önlem almaya itti.

Yaygın olarak kullanılan PHP dilindeki güvenlik açıklarının ardından üç Avrupa ülkesinden peş peşe radikal kararlar geldi.

Avrupa'da siber güvenlik alarmı! Üç ülkede devlet siteleri kapatıldı

FİNLANDİYA DEVLET HİZMETLERİNİ DURDURDU

Finlandiya Devlet Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi (Valtori), güvenlik riskleri nedeniyle kamuya açık bazı devlet internet hizmetlerinin çarşamba günü saat 12.45 itibarıyla kapatılmaya başlandığını duyurdu.

HOLLANDA'DA SİBER GÜVENLİK KURUMU SİTESİNİ KAPATTI

Hollanda'da da benzer bir önlem alındı. Ülkenin ulusal siber güvenlik kurumu, PHP yazılımındaki güvenlik açıkları nedeniyle kendi internet sitesini erişime kapattı.

Yetkililer, şu ana kadar zafiyetlerin aktif olarak kötüye kullanıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını, önlemin tamamen tedbir amaçlı olduğunu aktardı.

FRANSA'DA VALİLİK SİTELERİ DEVRE DIŞI

Fransa'da ise İçişleri Bakanlığı, PHP güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeler tamamlanana kadar valiliklerin internet sitelerinin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARI İÇİN GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Finlandiya kamu yayıncısı Yle'nin Reuters'a dayandırdığı habere göre PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.

Avrupa Birliği'nin ilgili siber güvenlik kurumu, düzeltme güncellemelerini uygulayamayan kuruluşlara internet sitelerini geçici olarak devre dışı bırakmaları yönünde çağrıda bulundu.

PHP güvenlik ekibinin yazılımdaki açıkları gidermek üzere güncelleme yayımlaması bekleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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