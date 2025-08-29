Avrupa'nın nükleer başkenti 'Ruslaştırılıyor'! Hayalet ve korku şehri Putin'in yeni göz bebeği

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde bulunan Enerhodar kenti, Rusya’nın işgali sonrası adeta hayalet şehre dönüştü.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ne ev sahipliği yapan şehirde, savaş öncesinde 50 bin kişi yaşarken bugün nüfus 22 bin civarına düştü.

UKRAYNA KİMLİĞİ SİLİNİYOR, RUS YERLEŞİMCİLER GETİRİLDİ

Reuters’ın özel haberine göre, Rusya kenti yalnızca işgal etmekle kalmadı; Ukraynalıların kimliğini silmek için baskı, şiddet ve zorunlu asimilasyon politikaları uyguluyor.

Kent sakinleri, Rus askerlerinin evleri basıp insanları keyfi şekilde gözaltına aldığını, bazı kişilerin ise bir daha geri dönmediğini aktarıyor.

AVRUPA'NIN NÜKLEER ENERJİ BAŞKENTİNDE "RUSLAŞTIRMA"

Ukrayna vatandaşlarının evlerine el konularak Rus yerleşimciler yerleştirilirken, çocuklar Rus müfredatıyla eğitim görüyor ve Kremlin’e sadık bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor.

Rusya’nın devlet enerji şirketi Rosatom da okulları ve kamu binalarını yenileyerek kentin görünümünü “Ruslaştırıyor”

Kentte yaşayanlar, gündelik hayatın sürekli korku içinde geçtiğini ve şehrin “yüksek hayat kalitesi” vaatlerinin tersine baskı ve şiddetle yönetildiğini söylüyor.

HAYALET VE KORKU ŞEHRİNDE "İYİ HAYAT STANDARDI" VAADİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), nükleer santralin askeri amaçlarla kullanıldığını doğrularken, uzmanlar bunun Çernobil benzeri bir felaket riski taşıdığı uyarısında bulunuyor. Ukrayna’nın Energoatom şirketi ise Rusya’yı, santral çalışanlarını tehdit ve baskı altına almakla suçluyor.

Moskova yönetimi ise iddiaları reddederek Enerhodar’da halka “daha iyi hayat standartları” sunduğunu savunuyor.