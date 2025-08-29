Rusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi haftaya gerçekleşecek

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin şehrinde Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi gerçekleştirilecek.

Liderlerin katılımıyla ilgili bilgiler yavaş yavaş netleşirken Kremlin'den son dakika açıklaması geldi.

MODİ VE PEZEŞKİYAN'LA DA GÖRÜŞECEK

Yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de görüşeceği belirtildi. Putin'in ayrıca burada Hindistan lideri Modi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da bir araya geleceği açıklandı.

Öte yandan zirveye Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi üye ülke liderlerinin katılacağını öğrenildi.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ HAKKINDA

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan örgüte 2001'de Özbekistan da dahil olmuştu.

2017'de Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın, 2021'de Tacikistan'da düzenlenen Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın katılımıyla üye sayısı 9'a yükselmişti.

Bu yıl temmuz ayında Astana'da düzenlenen zirvede Belarus'un katılımının onaylanmasıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaşmıştı.

Moğolistan ve statüsü Eylül 2021'den bu yana aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken örgütün, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkeyle de "diyalog ortaklığı" var.

Örgüt üyesi ülkelerin yüz ölçümlerinin toplamı, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65'ini kapsıyor, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30'unu temsil ediyor.