Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Rusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi haftaya gerçekleşecek

Rusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi haftaya gerçekleşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Putin, Erdoğan, Çin, Zirve, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya; Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki hafta Çin'de düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin şehrinde Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi gerçekleştirilecek.

Liderlerin katılımıyla ilgili bilgiler yavaş yavaş netleşirken Kremlin'den son dakika açıklaması geldi.

MODİ VE PEZEŞKİYAN'LA DA GÖRÜŞECEK

Yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de görüşeceği belirtildi. Putin'in ayrıca burada Hindistan lideri Modi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da bir araya geleceği açıklandı.

Öte yandan zirveye Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi üye ülke liderlerinin katılacağını öğrenildi.

Rusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi haftaya gerçekleşecek - 1. Resim

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ HAKKINDA

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan örgüte 2001'de Özbekistan da dahil olmuştu.

2017'de Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın, 2021'de Tacikistan'da düzenlenen Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın katılımıyla üye sayısı 9'a yükselmişti.

Bu yıl temmuz ayında Astana'da düzenlenen zirvede Belarus'un katılımının onaylanmasıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaşmıştı.

Moğolistan ve statüsü Eylül 2021'den bu yana aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken örgütün, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkeyle de "diyalog ortaklığı" var.

Örgüt üyesi ülkelerin yüz ölçümlerinin toplamı, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65'ini kapsıyor, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30'unu temsil ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek?Yıllardır beklenen gün geldi, Terzibaba Külliyesi dualarla hizmete açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıllardır beklenen gün geldi, Terzibaba Külliyesi dualarla hizmete açıldı - GündemTerzibaba Külliyesi dualarla hizmete açıldıDenizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı! Teknenin çarptığı kadının bacakları kırıldı - GündemDenizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı!Çamaşır suyu içirdiği çocuğunun ölümüne neden oldu! Cani anneden skandal savunma - GündemÇamaşır suyu içirdiği çocuğunun ölümüne neden olduTBMM'de bir araya geldiler! Özgür Özel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an - GündemÖzel ve Bahçeli arasında dikkat çeken an!Tramvayda mide bulandıran iddia! Yolcular dövüp polise teslim etti - GündemYolcular dövüp polise teslim ettiTBMM olağanüstü toplandı! Hakan Fidan'ın bu sözleri damga vurdu - GündemFidan'ın sözleri büyük alkış aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...