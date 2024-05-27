Avusturalya’da akıllara durgunluk getiren ‘yeniden hayat’ deneyi! Film sahnelerini aratmadı

Avusturalya’da hayatını kaybeden yaşlı bir adamın cesedi, ‘yeniden hayat’ umuduyla kobay olarak kullanıldı. Yalnızca filmlerde olabileceği düşünülen deney, eksi 200 santigrat derece ile hayata geçirildi.

Avustralya'da ölüme çare aranıyor. Yaşam ve ölüm gerçeğini idrak edemeyen bir şirket yalnızca film sahnelerinde görülebilecek olan ‘yıllar sonra uyandırılma’ projeleri üzerine çalışıyor. Söz konusu çalışma, 80 yaşında ölen bir adamın cesedini eksi 200 santigrat derece olan dolaba koymakla başladı.

ŞİRKET SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirketin sahibi işlemin çok stresli olduğunu, farklı günlerde yapılması gereken bir dizi prosedür olduğunu, düzgün hazırlanılmaması durumunda bir sürü terslik olabileceğini söyledi.

12 Mayıs'ta hayatını kaybeden fakat ismi açıklanmayan 80'li yaşlardaki adama 'dondurma' işleminin yapıldığı açıklanırken sürecin ölümün hemen ardından başladığı belirtildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, hastanenin soğuk odasına taşındı, buzla paketlendi ve Cenaze İşleri Müdürlüğü'ne bu şekilde götürüldü. Uzmanlar, yaşlı adamın cansız bedenindeki hücreleri korumak için bir sıvı pompaladılar. Ardından kuru buzla kaplandı ve eksi 80 santigrat dereceye kondu.

EKSİ 200 SANTİGRATTA GERİ DÖNME UMUDU

Bu işlemlerin ardından adamın cansız bedeni, Southern Cryonics'in Holbrook tesisine getirildi ve vakum saklama bölmesi görevi gören özel bir tanka yerleştirilmeden önce sıcaklığı eksi 200 santigrat dereceye kadar düşürüldü.

YENİDEN HAYATA DÖNME İHTİMALİNİN BEDELİ 160 BİN DOLAR

ABC News'in haberine göre bu 10 saatlik süreç, kişinin hayata döndürülme şansını garantilemek için gerçekleştiriliyor.

Southern Cryonics, bu işlem için ilk müşterisinden yaklaşık 160 bin dolar aldığını açıkladı.