Bakan Fidan beklenen tehlikeyi işaret etti: Rusya-Ukrayna savaşı yayılabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı'nda konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın her geçen gün kötüye gittiğini işaret eden Fidan, “Savaş devam ettikçe iki büyük riskle karşı karşıyayız. Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın ötesine geçebilir. Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor" ifadelerine yer verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'nda konuştu. İki yılı aşkın bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında yıkıcı bir savaş yaşandığını belirten Bakan Fidan, savaşın yayılabileceğini işaret etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"BU SAVAŞ RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ BİR SAVAŞ OLMAKTAN ÇIKIYOR"

Savaş devam ettikçe iki büyük riskle karşı karşıyayız. Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın ötesine geçebilir. Şimdiden toplumlar arasında krizin derinleştiğini ve küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini görüyoruz. Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor. İkinci olarak, bu yıkıcı konvansiyonel savaşın doğasında kitle imha silahlarını içerme riski var. Bugün burada bu iki riskten kaçınmak ve savaşa son vermek için bulunuyoruz. Şunu da belirtmeliyim ki bu konferans, çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'nın da salonda bulunması halinde daha sonuç odaklı olabilirdi.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARI SÜRÜYOR"

Türkiye diplomatik çabalara aktif olarak katılmaktadır. Mart 2022'deki İstanbul görüşmeleri ve Karadeniz Tahıl Girişimi, diplomasi ve müzakerelerin gerçekten ilerleme sağlayabileceğinin işaretleridir. Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır. Burada bir hususun altını çizmek isterim. Tahıl girişimini başarılı ve benzersiz kılan kapsayıcı niteliğiydi. Her iki taraf için de öngörülebilirlik sağladı ve deniz ihracatı için seyir güvenliğini temin etti.

"BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAYACAKTIR"

Bu örnekten öğrenilecek çok şey var. Benzer bir mekanizmayı hayata geçirmeye yönelik son girişimimiz neredeyse olumlu bir sonuç verdi. Daha fazla çaba sarf etmekten çekinmeyeceğiz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Barış vizyonumuz gerçekçi, kapsayıcı ve pratiktir. Bu amaçla ileriye dönük bir yol oluşturmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi barışın kaybedeni olmayacaktır.

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ÇİN VE RUSYA KONFERANSA KATILMADI

İsviçre'de dün başlayan konferansa 92 ülke ve 57 lider katılırken, Çin, Rusya'nın davet edilmemiş olması nedeniyle konferansa katılmadı.