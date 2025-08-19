Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi! Ukrayna ve Gazze için Londra ve Berlin hattı devrede

Diplomatik kaynaklara göre, görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sona erdirmeye yönelik Alaska ve Washington’da gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ GÜNDEMDE

Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Gazze’deki mevcut durumun yanı sıra devam eden ateşkes müzakerelerindeki ilerlemenin de ele alındığını iletti.

MACRON: "TÜRKİYE DE MASADA OLMALI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak üçlü zirvenin ardından Türkiye ve Avrupa ülkelerinin de katılacağı yeni bir görüşme düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Washington’daki zirvenin ardından basın mensuplarına konuşan Macron, "Ben hatta tüm bunların ardından Avrupalıların ve hatta Türklerin de katılacağı bir görüşmenin gelmesini istiyorum. Daha doğrusu güvenliği bu çatışmanın sonuçlarından doğrudan etkilenen herkesin katılacağı bir toplantı arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Macron, Beyaz Saray’da yapılan toplantı sırasında ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Macron, "Öncelikle gelecek saatlerde belirlenecek bir yerde Başkan Zelenski ile Başkan Putin arasında ikili bir görüşme serisi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" dedi.

Putin ile Zelenski arasında yapılması planlanan bu görüşmelerin ardından, Trump’ın da dahil olacağı üçlü bir zirve öngörülüyor.

DÖRTLÜ FORMAT ÖNERİSİ

Macron, üçlü zirvenin ardından Avrupa ülkelerinin ve Türkiye’nin de yer aldığı dörtlü bir görüşmenin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Fransız lider, bu formatın güvenlik açısından daha kapsayıcı olacağını dile getirdi.

WASHİNGTON ZİRVESİ

Washington’daki toplantıya Macron’un yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

ALASKA'DA TRUMP-PUTİN BULUŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, ancak nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.