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    Bakan ortadan kayboldu, yerine yenisi atandı: Çin'in Savunma Bakanı Amiral Dong oldu

    Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine, Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı.

    Bakan ortadan kayboldu, yerine yenisi atandı: Çin&#039;in Savunma Bakanı Amiral Dong oldu
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, Donanma Komutanı olarak görev yapan Amiral Dong'u ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak atadı.

    Çin Savunma Bakanı Li, bilinmeyen sebeple uzun süre kamuya açık etkinliklerde yer almamasının ardından 24 Ekim'de görevden alınmıştı. Li'nin yerine atama yapılmadığı için Savunma Bakanlığı makamı uzun süre boş kalmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ÇinSavunma Bakanı
    Haberler > Dünya > Bakan ortadan kayboldu, yerine yenisi atandı: Çin'in Savunma Bakanı Amiral Dong oldu
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