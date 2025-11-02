Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa'dan Afrika'ya sessizce yayılıyor! 'Her 100 kişiden birini öldürebilir'

Avrupa’dan Afrika’ya sessizce yayılıyor! 'Her 100 kişiden birini öldürebilir'

Yeni mpox (maymun çiçeği) varyantı, Avrupa’dan Afrika’ya hızla yayılırken küresel endişe artıyor. Sağlık kurumları, Clade 1b adı verilen mutasyonun 2022’deki salgın türünden daha tehlikeli olduğunu ve her 100 vakadan birinin ölümle sonuçlanabileceğini açıkladı.

İngiltere, Avrupa ve ABD’de yeni ve ölümcül mpox (maymun çiçeği) varyantı paniği büyüyor.

Sağlık otoriteleri, Clade 1b adı verilen mutasyonun “her 100 vakadan birini öldürebileceğini” bildirirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa genelinde virüsün yeniden görülmeye başladığını doğruladı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İspanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve ABD’de sınırlı sayıda mpox vakası tespit edildiğini duyurdu. Ancak kurum, bu vakaların Afrika’daki bilinen bulaşma bölgeleriyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek virüsün fark edilmeden yayılıyor olabileceği uyarısında bulundu. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise son altı hafta içinde 17 Afrika ülkesinde maymun çiçeği (mpox) virüsünün yayılarak 2,862 vakanın tespit edildiğini ve 14 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında bu vakalardan 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avrupa’dan Afrika’ya sessizce yayılıyor! 'Her 100 kişiden birini öldürebilir' - 1. Resim

"DAHA ÖLÜMCÜL TÜR YAYILIYOR"

Uzmanlara göre Clade 1b varyantı, 2022’de küresel salgına yol açan suştan çok daha güçlü.

Virüs, özellikle Orta Afrika’da binlerce kişiyi etkilerken son haftalarda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlandı.

KÜRESEL ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Orta Afrika’daki salgını “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” olarak tanımladı.

Doktorlar, virüsün 2020’deki Covid-19 başlangıcına benzer şekilde “sessiz ama hızla” yayılabileceği uyarısında bulundu.

Mpox, yakın temasla bulaşan ve genelde grip benzeri semptomlara ve iltihaplı yaralara sahip olan viral bir enfeksiyon. Hastalık genelde ağır geçmese de ölümcül olabilir.

