Balondan sonra yeni hamle! İki ülkenin sınırına dev hoparlörler yerleştirildi

Güney Kore ordusu, Pyongyang yönetiminin 'propaganda yayınları için' sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirdi. Yerleştirilen hoparlörlerin sayısına ve yerine ilişkin bilgi verilmezken, Kuzey Kore tarafından henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi.

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore ile 'çöp balonu gerilimi' sürerken dün, sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' DEMİŞTİ

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendirilmiş, Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.