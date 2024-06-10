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Balondan sonra yeni hamle! İki ülkenin sınırına dev hoparlörler yerleştirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Kore, Güney Kore sınır bölgelerine 'propaganda yayınları için' hoparlör yerleştirmeye başladı. Seul'den yapılan açıklamada henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında süren 'çöp balonu gerilimi' hoparlör kriziyle devam ediyor. 29 Mayıs'tan bu yana birbirlerine içerisinde çöp bulunan yüzlerce balon gönderen taraflar, durumu farklı bir boyuta taşıdı.

Güney Kore ordusu, Pyongyang yönetiminin 'propaganda yayınları için' sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını bildirdi. Yerleştirilen hoparlörlerin sayısına ve yerine ilişkin bilgi verilmezken, Kuzey Kore tarafından henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi.

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore ile 'çöp balonu gerilimi' sürerken dün, sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' DEMİŞTİ

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendirilmiş, Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise  2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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