İki ülkenin 'çöp' gerilimi sürüyor! Devreye hoparlörler girdi, 310 balon daha gönderildi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında devam eden 'balon' geriliminde devreye bu kez hoparlörler girdi. Seul yönetimi sınırda propaganda yayınlarına devam edeceğini açıklarken, Kuzey Kore ise 310 çöp balonunu daha Güney Kore'ye gönderdi.

Kore Yarımadası'nda bir süredir devam eden 'balon' geriliminde Pyongyang'dan yeni bir hamle geldi. Güney Kore, kuzeyden yaklaşık 310 adet 'çöp balonu' daha gönderildiğini, bu balonların çoğunun rüzgar nedeniyle ülkeye ulaşmadığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, balonların içinde müsvedde kağıt ve plastik bulunduğunu belirtti ve toksik maddeye rastlanmadığını ifade etti.

Lee, "Ordumuz, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna ezici bir çoğunlukla karşılık verebilecek kapasiteye sahip" açıklamasında bulundu.

HOPARLÖRLERLE PROPAGANDAYA DEVAM

Öt yandan Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceğini açıkladı.

KUZEY'DEN 'KARŞI HAMLE' MESAJI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney tarafının sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceği açıklamasına ilişkin konuştu.

Güney'in bu eylemlerini kınadıklarını belirten Kim, "Güney Kore, propaganda broşürü dağıtma ve hoparlörle yayın yapma provokasyonunu gerçekleştirirse Kuzey Kore'nin yeni karşı hamlesine tanık olacaktır" ifadesini kullandı.

İLK ADIM 13 MAYIS'TA ATILMIŞTI

Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore ise buna karşılık 29 Mayıs'ta içinde 'çöp' bulunan 150'den fazla balonu Güney Kore'ye göndermiş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" olarak nitelemişti.

Güney Kore, Kim Yo-jong'un bu olayı 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendirmesini kınamış ve 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde 'çöp' bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı. Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı.