Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore gemisi alabora oldu, 90 kişi öldü

Güney Kore merkezli bir haber sitesinde yer alan habere göre, aşırı yüklü bir Kuzey Kore gemisi ülkenin güney sınır bölgesindeki sularda alabora oldu. Faciada ilk belirlemelere göre 90 kişi hayatını kaybetti.

Seul merkezli TV Chosun, kazanın mayıs ayının başındaki meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kazanın Kuzey ordusunda "önemli bir iç kargaşaya" yol açtığı iddia edildi.

130'DAN FAZLA KİŞİYİ TAŞIYORDU

Büyük geminin tamamının ordu içinden seferber edilen 130'dan fazla işçiyi taşıdığı ve grubun ülkenin doğusunda sınır tahkimatları inşa etmek üzere taşınması sırasında bir nehirde battığı belirtildi.

KUZEY KORE TARAFINDAN SES ÇIKMADI!

Kuzey Kore'nin kazayla ilgili detayları açıklaması pek mümkün olmasa da, raporun ayrıntılarıyla eşleşen hiçbir olay bildirmedi.

Günde bin kadar askerin seferber edilmesi emri, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney'i kendi rejiminin "baş düşmanı" olarak nitelendirdiği ulusal konuşmasının ardından Ocak ayı ortasında başladı. Kore gözlemcileri, Kim'in savaşa girme kararı aldığı sonucuna vardı

(Kaynak: Newsweek)