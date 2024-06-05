Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore gemisi alabora oldu, 90 kişi öldü

Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore gemisi alabora oldu, 90 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore gemisi alabora oldu, 90 kişi öldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Kore merkezli bir haber sitesinde yer alan habere göre, aşırı yüklü bir Kuzey Kore gemisi ülkenin güney sınır bölgesindeki sularda alabora oldu. Faciada ilk belirlemelere göre 90 kişi hayatını kaybetti.

Seul merkezli TV Chosun, kazanın mayıs ayının başındaki meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kazanın Kuzey ordusunda "önemli bir iç kargaşaya" yol açtığı iddia edildi. 

130'DAN FAZLA KİŞİYİ TAŞIYORDU

Büyük geminin tamamının ordu içinden seferber edilen 130'dan fazla işçiyi taşıdığı ve grubun ülkenin doğusunda sınır tahkimatları inşa etmek üzere taşınması sırasında bir nehirde battığı belirtildi.

KUZEY KORE TARAFINDAN SES ÇIKMADI!

Kuzey Kore'nin kazayla ilgili detayları açıklaması pek mümkün olmasa da, raporun ayrıntılarıyla eşleşen hiçbir olay bildirmedi. 

Günde bin kadar askerin seferber edilmesi emri, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney'i kendi rejiminin "baş düşmanı" olarak nitelendirdiği ulusal konuşmasının ardından Ocak ayı ortasında başladı. Kore gözlemcileri, Kim'in savaşa girme kararı aldığı sonucuna vardı

(Kaynak: Newsweek)

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
PKK'ya 'Bozdoğan' darbesi! Van'da 3 terörist öldürüldüSGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün başlıyor (5 Haziran)
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmı - Dünya'Hayati tehlike' alarmı! Sözde kaliteli yaşam sunuyorlardıABD'de ilginç cenaze! Ölüm saati verilen kadın cana geldi - DünyaÖldü sanılan kadın bir anda cana geldiNASA: Hubble Uzay Teleskobu bozuldu - DünyaNASA: Hubble Uzay Teleskobu bozulduABD Temsilciler Meclisi onayladı: Yasa geçerse UCM görevlileri cezalandırılabilecek - DünyaABD Temsilciler Meclisi onayladı: Yasa geçerse UCM görevlileri cezalandırılabilecekSlovenya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Dünya1 ülke daha resmen tanıdıİsrail, ABD ile 25 adet F-35 alımı için anlaşma imzaladı - DünyaHem satacak hem ödeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...