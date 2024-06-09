Kuzey Kore'den ABD'ye karşı BRICS hamlesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, BRICS'e girme kararı aldı. ABD önderliğindeki Batı ülkelerinin hegemonyasına son vermek için kurulan BRICS, çevresini genişletmeye devam ediyor.

Kuzey Kore de BRICS'e katılmak istediğini duyurdu. BRICS'i ekonomik ittifaklarını güçlendirmek için bir fırsat olarak gören Kuzey Kore'nin BRICS'e ilgi göstermesi sadece siyasi bir hesap değil.

BRICS, özellikle parasal konularda giderek kendilerini Batı hegemonyasına karşı bir karşı güç olarak konumlandırıyor.

Daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni arayışını temsil eden BRICS, bünyesine kattığı yeni üyelerle daha geniş bir siyasal, kültürel ve ekonomik coğrafyaya hitap ediyor.

BRICS'İN GENİŞLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

BRICS'in genişlemesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli mevcut dünya düzenine muhalefetin genişlemesi anlamına geliyor. Daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni arayışını temsil eden BRICS, bünyesine kattığı yeni üyelerle daha geniş bir siyasal, kültürel ve ekonomik coğrafyaya hitap ediyor.

Genişleyen BRICS’te bilhassa Afrika ve Orta Doğu’nun ağırlığı ciddi oranda arttı. Bu anlamda küresel jeopolitik meydan okumaların merkezi yine Afrika ve Orta Doğu olacaktır. BRICS'e davet edilen devletlerden birisi de Arjantin'di. 10 Aralık 2023’te görev süresi dolan solcu Başkan Alberto Fernandez BRICS üyeliğine olumlu yaklaşırken, kendisini anarko-kapitalist olarak tarif eden yeni Başkan Javier Milei tam aksi yönde bir yaklaşımla BRICS’e katılmayacaklarını açıkladı.

Arjantin vakası, olası iktidar değişikliklerinin BRICS’in genişlemesini etkileyebileceğini gösteriyor. Gruba yeni katılan devletlerde iktidarın radikal biçimde el değiştirmesi durumunda BRICS üyeliğinin askıya alınması veya sonlandırılması söz konusu olabilir. Bu olasılıklar BRICS’in hükümetler üstü ve daha kurumsal bir yapıya kavuşması gerektiğinin işaretidir.