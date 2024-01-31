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    • 5 ülke daha BRICS'e katıldı! Uluslararası arenada kartlar yeniden dağıtılıyor

    Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 2006'da kurulan ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası arenada daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "BRICS" grubuna 5 ülke daha katıldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin de katılımıyla BRIC üyesi ülkeler 10'a yükseldi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    5 ülke daha BRICS&#039;e katıldı! Uluslararası arenada kartlar yeniden dağıtılıyor
    BRICS, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD ve AB söylemine karşı, uluslararası arenada hem doğu bloğunun etkinliğini artırmak hem de gelişmekte olan ülkelerin sesini güçlendirmek isteyen BRICS'e 5 yeni üye daha katıldı.

    Adını kurucu ülkeleri Rusya, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan'ın baş harflerinden alan BRICS geçtiğimiz yıl 6 ülkeye de davet göndermişti.

    ÜYE ÜLKE SAYISI 10'A YÜKSELDİ

    Daveti olumlu karşılayan Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 1 Ocak itibarıyla resmen BRICS üyesi olurken, Arjantin ise gruba katılmayacağını bildirdi.

    BLOĞUN İSMİ DEĞİŞEBİLİR

    4 ülke ile başlayıp 10 ülkeye yükselen bloğun ismi BRICS+ olarak değiştirilebilir.

    HİNDİSTAN BÜYÜMEDEN ENDİŞELİ

    Öte yandan BRICS'in büyümesi fikrine Çin öncülük ederken, Rusya ve Güney Afrika da bu adımı destekliyordu.  Ancak Hindistan, BRICS üzerinde Çin hakimiyetinin artmasından endişe duyuyordu.

    TÜRKİYE GÖZLEMCİ ÜLKE

    Öte yandan, Türkiye de daha önce BRICS grubuna tam üyeliğe olan ilgisini dile getirmiş, Nijerya, Sudan, Suriye, Bangladeş ve Yunanistan ise bloğa katılma yolunda yeşil ışık yakmışlardı.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BRICS
    Haberler > Dünya > 5 ülke daha BRICS'e katıldı! Uluslararası arenada kartlar yeniden dağıtılıyor
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