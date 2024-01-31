5 ülke daha BRICS'e katıldı! Uluslararası arenada kartlar yeniden dağıtılıyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 2006'da kurulan ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası arenada daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "BRICS" grubuna 5 ülke daha katıldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin de katılımıyla BRIC üyesi ülkeler 10'a yükseldi.

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Ocak 2024 21:04 - Güncelleme: 31 Ocak 2024 21:18 - Güncelleme:

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