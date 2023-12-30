Arjantin'den ABD'ye yeşil ışık! BRICS'ten çıktı, 3 ülkeyle ilişkileri kesti

30 Aralık 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 13:44

Milei, BRICS ülkelerine hitaben yazdığı bir mektupta, "Arjantin Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2024 itibarıyla BRICS'e tam üye olarak dahil edilmesi hükümet tarafından uygun görülmedi" dedi. Milei, bu kararın hükümetinin dış politika vizyonunu yansıttığını belirtti. Kararın Milei iktidarda kaldığı sürece uygulanmaya devam edeceği de vurgulandı.

Milei, BRICS’ten ayrılmanın bu ülkelerle ticari ilişkileri sonlandırmayacağını, diplomatik ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

ABD VE İSRAİL'LE YAKINLAŞMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Arjantin, eski Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in girişimiyle BRICS’e resmi üye olma sürecini başlatmıştı. Ancak Milei, seçim kampanyasında BRICS’e karşı çıkmış ve ABD ve İsrail ile ticareti geliştirme sözü vermişti. Bu ülkelerle her açıdan yakınlaşmak istediğini ifade etmişti.

Milei, aynı zamanda Venezuela, Küba ve Nikaragua gibi diktatörlük rejimlerine sahip ülkelerle de diplomatik ilişkileri keseceklerini açıkladı.

Milei, ayrıca dış politikada köklü değişikliklere gideceklerini belirterek, Venezuela, Küba ve Nikaragua'da diktatör rejimlerinin hüküm sürdüğünü ve bu ülkelerle diplomatik ilişkilerin kesilmesi talimatını verdiğini bildirdi.

BRICS NEDİR?

BRICS, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel hasılanın yüzde 30’unu temsil eden bir ülkeler grubu. BRICS liderleri, her yıl düzenli olarak zirve yaparak küresel konuları ve işbirliği olanaklarını ele alıyorlar.