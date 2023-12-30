Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei rest çekti! 1 Ocak’tan itibaren 3 ülkeyle ilişkimizi kesiyoruz

30 Aralık 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 12:26

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, BRICS grubu üyeliğinden çıkmanın bu ülkelerle ticaret yapılmayacağı anlamına gelmediğini belirten Milei, ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

BRICS'e resmi üye olmak isteyen Arjantin, eski devlet başkanı Alberto Fernandez döneminde resmi olarak üyelik sürecini başlatmıştı. Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, küresel hasılanın ise yüzde 30'undan fazlasını oluşturan BRICS ülkeler grubu, üye ülkelerin liderlerinin her yıl düzenlenen zirvelerde bir araya gelip küresel meseleleri ve karşılıklı işbirliği konularını tartıştıkları uluslararası bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

3 ÜLKEYLE İLİŞKİLER KESİLECEK

Devlet Başkanı Milei, ayrıca dış politikada köklü değişikliklere gideceklerini belirterek, Venezuela, Küba ve Nikaragua'da 'diktatör rejimlerinin hüküm sürdüğünü ve bu ülkelerle diplomatik ilişkilerin kesilmesi talimatını verdiğini' bildirdi.

Bu ülkelerde Arjantin'in büyükelçilik bulundurmayacağı ve Milei'nin hükümette kaldığı süre boyunca bu kararın uygulanacağı bilgisi verildi.

KOLOMBİYA'DAN TEPKİ

Öte yandan, Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin ülkede ikamet etmeyen yabancılar için ücretsiz eğitime son vereceğini duyurmasının ardından 20 bin Kolombiyalı öğrencinin ülkesine döneceği bildirildi.

Arjantin'de okumak isteyen yabancılar için eğitimin artık ücretsiz olmayacağını söyleyen Milei, dışarıdan Arjantin'e okumaya gelen kişilerin eğitim bedelini ödemek zorunda olduğunu söyledi. Milei'nin kararını eleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise Kolombiyalı öğrencilerin 'kelimenin tam anlamıyla' sınır dışı edildiğini savundu.

‘20 BİN ÖĞRENCİYİ BİZ KABUL EDERİZ’

Gustavo Petro, Arjantin'de ücretsiz eğitim gören 20 bin Kolombiyalı öğrenciyi kabul edeceklerini dile getirerek, "Kelimenin tam anlamıyla o ülkeden kovuldular, onlar için sözüm ona 'özgürlük' yoktu. Kolombiya'daki eğitimlerine hiçbir engelle karşılaşmadan ve ücretsiz şekilde devam edebilmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.