Arjantin'de "şok terapisi" başladı! Dolar bir gecede yüzde 50'den fazla artacak

13 Aralık 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:51

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Enflasyon karşısında ekonomisi çöken Arjantin'de göreve başlayan şok terapisi programıyla enflasyonu ortadan kaldırma ve ülkenin sorunlu ekonomisini kurtarma sözü veren Javier Milei ilk adımı attı. Milei kamu harcamamalarını kısmak için ve mali krizle mücadele için devalüasyon kararı aldı. Kararla Arjantin pesosunu, dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edecek.

DOLAR YÜZDE 50'DEN FAZLA DEĞER KAZANACAK

Arjantin basınında çıkan haberde, hükümetin, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edeceği ve enerji ile ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı belirtildi. Ülkede dün yaklaşık 365,50 Arjantin pesosu olarak kaydedilen dolar kurunun 800 pesonun üzerini görmesi bekleniyor.

YENİ BAŞKAN MALİ KRİZİ AŞMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için bir takım önlemleri devreye aldıklarını belirtti. Caputo, enerji ve ulaşım sübvansiyonlarının azaltılacağını vurgulayarak, "Enerji ve ulaştırmaya yönelik sübvansiyonları azaltacağız. Bugün devlet, sübvansiyonlar yoluyla enerji ve ulaşım fiyatlarını çok düşük tutuyor." ifadesini kullandı.

"HİPERENFLASYONA GİDECEĞİMİZDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Ülkeyi "zor günlerin beklediğinin" altını çizen Caputo, "Birkaç ay boyunca özellikle enflasyon açısından daha kötü olacağız. Bu şekilde devam edersek, hiperenflasyona gideceğimizden şüpheniz olmasın" değerlendirmesinde bulundu. Ekonomi Bakanı Caputo, ülkede yoksulluğun yüzde 40 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, hükümetin, en savunmasız sektörlere yönelik yeni sosyal yardım programları açıklayacağını kaydetti.

DOLARA ERİŞİM YASAKLANDI

Arjantin Merkez Bankası, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, resmi döviz kurunun, Milei hükümetinin yeni politikasını uygulamaya koyması için sınırlı işlemlerle çalışacağını duyurmuştu. Milei, pazar günü yaptığı açıklamada, "Daha önce başka hiçbir hükümet bizim devraldığımızdan daha kötü bir durumu devralmadı. Değişiklerin ve yaşanacak şokun alternatifi yok" demişti.

Milei'nin şok terapisi programı

Kamu harcamalarında ciddi kesintiler

Vergi reformu

Kamu maliyesini yeniden yapılandırmak

Merkez bankasının bağımsızlığını güçlendirmek

Dış borçlara yönelik yeni bir yapılandırma

Milei'nin şok terapisi programının başarılı olup olmayacağı, Arjantin halkının ve iş dünyasının desteğine bağlı olacak. Milei, bu desteği alabilirse, Arjantin ekonomisini krizden çıkarma şansı daha yüksek görülüyor.