Arjantin'in yeni başkanı açıkladı, 'Para yok, şok terapisini sürdüreceğim'

10 Aralık 2023 22:23 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 22:43

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Javier Milei, yemin ederek göreve başladı. Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre'de düzenlenen yemin töreninde, Milei, başkanlık kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in elinden aldı. Yeni başkan Javier Milei, ülkenin ekonomik krizini çözmek için ‘şok terapisi’ planını sürdüreceğini açıkladı. Milei, “Para yok. Eğer mali bir düzenleme yapmazsak, hiperenflasyona doğru gidiyoruz. Hiperenflasyon olacak ve %95 yoksulluk ve %70 ya da %80 evsizlik olacak” dedi.

"ÇOK HARCAMA YAPANI GÖREVDEN ALACAĞIM"

Milei, vergileri artırmak yerine harcamaları kısacaklarını ve mali dengeyi sağlayacaklarını dile getirdi. “Çok fazla harcama yapan bakanı görevden alacağım” diyen Milei, bu durumun tartışma konusu olmayacağının altını çizdi.

ÜLKE NÜFUSUNUN BEŞTE İKİSİ YOKSUL

Güney Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisi olan Arjantin, %143’lük enflasyon ve eksi 10 milyar dolar olarak tahmin edilen net merkez bankası rezervleriyle mücadele ediyor. Ülkenin nüfusunun beşte ikisinden fazlası yoksulluk içinde ve ekonomik resesyon kapıda.

JAVİER MİLEİ'NİN VAATLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Arjantin'de, devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda açık ara kazanan 53 yaşındaki Milei, kampanyası süresince ülke tarihinde "görülmemiş" vaatlerde bulunmasıyla ve geçmiş yıllardaki "aykırı" çıkışlarıyla tartışmalı siyasi bir figüre dönüştü. Uluslararası ve yerel medyada, siyaseten "aşırı sağcı" görüşleriyle adlandırılsa da kendisini "liberteryen" ve "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Milei, bireysel özgürlüğü ve serbest piyasa modelini savunuyor.

ORGAN TİCARETİNİ SERBEST BIRAKACAK

Yeni Başkan Milei’nin vaatleri arasında Arjantin Merkez Bankası’nı kapatmak, ulusal para birimi peso yerine dolara geçmek, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim ve organ ticaretinin serbest bırakılması yer alıyor.