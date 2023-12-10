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    • Haberler > Dünya > Arjantin'in yeni başkanı açıkladı, 'Para yok, şok terapisini sürdüreceğim'

    Arjantin'in yeni başkanı açıkladı, 'Para yok, şok terapisini sürdüreceğim'

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
    Arjantin&#039;in yeni başkanı açıkladı, &#039;Para yok, şok terapisini sürdüreceğim&#039;

    Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin ekonomik krizini çözmek için ‘şok terapisi’ planını sürdüreceğini duyurdu. Vergileri artırmak yerine harcamaları kısacaklarını dile getiren Milei, “Çok fazla harcama yapan bakanı görevden alacağım” dedi.

    Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Javier Milei, yemin ederek göreve başladı. Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre'de düzenlenen yemin töreninde, Milei, başkanlık kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in elinden aldı. Yeni başkan Javier Milei, ülkenin ekonomik krizini çözmek için ‘şok terapisi’ planını sürdüreceğini açıkladı. Milei, “Para yok. Eğer mali bir düzenleme yapmazsak, hiperenflasyona doğru gidiyoruz. Hiperenflasyon olacak ve %95 yoksulluk ve %70 ya da %80 evsizlik olacak” dedi.

    Arjantin'in yeni başkanı açıkladı, 'Para yok, şok terapisini sürdüreceğim'

    "ÇOK HARCAMA YAPANI GÖREVDEN ALACAĞIM"

    Milei, vergileri artırmak yerine harcamaları kısacaklarını ve mali dengeyi sağlayacaklarını dile getirdi. “Çok fazla harcama yapan bakanı görevden alacağım” diyen Milei, bu durumun tartışma konusu olmayacağının altını çizdi. 

    ÜLKE NÜFUSUNUN BEŞTE İKİSİ YOKSUL

    Güney Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisi olan Arjantin, %143’lük enflasyon ve eksi 10 milyar dolar olarak tahmin edilen net merkez bankası rezervleriyle mücadele ediyor. Ülkenin nüfusunun beşte ikisinden fazlası yoksulluk içinde ve ekonomik resesyon kapıda.

    Arjantin'in yeni başkanı açıkladı, 'Para yok, şok terapisini sürdüreceğim'

    JAVİER MİLEİ'NİN VAATLERİ DİKKAT ÇEKTİ

    Arjantin'de, devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda açık ara kazanan 53 yaşındaki Milei, kampanyası süresince ülke tarihinde "görülmemiş" vaatlerde bulunmasıyla ve geçmiş yıllardaki "aykırı" çıkışlarıyla tartışmalı siyasi bir figüre dönüştü. Uluslararası ve yerel medyada, siyaseten "aşırı sağcı" görüşleriyle adlandırılsa da kendisini "liberteryen" ve "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Milei, bireysel özgürlüğü ve serbest piyasa modelini savunuyor.

    Arjantin'in yeni başkanı açıkladı, 'Para yok, şok terapisini sürdüreceğim'

    ORGAN TİCARETİNİ SERBEST BIRAKACAK

    Yeni Başkan Milei’nin vaatleri arasında Arjantin Merkez Bankası’nı kapatmak, ulusal para birimi peso yerine dolara geçmek, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim ve organ ticaretinin serbest bırakılması yer alıyor.

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