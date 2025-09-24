Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bangkok'ta yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü

Güncelleme:
Dünya Haberleri

Tayland'da bu sabah yolun çökmesi sonucu yaklaşık 50 metre derinliğinde çukur meydana geldi. Bir araç çukura düşerken, çevredeki ev ve dükkanlar tahliye edildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Dusit bölgesinde bu sabah yer altı inşaatı devam eden bir yolda çökme meydana geldi.

50 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Aralıklarla devam eden toprak kaymaları sonucunda sokakta yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde çukur oluştu, bir araç çukura düştü.

Bangkok'ta yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü - 1. Resim

EV VE DÜKKANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çökmenin meydana geldiği sokakta bulunan hastane ve polis merkezi ile çevredeki bazı ev ve iş yerleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çevredeki binalarda bulunanların panik yaşadığı görüldü.

Bangkok'ta yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü - 2. Resim

ONARMAK 1 YILI ALACAK

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul ile Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt olay yerinde incelemelerde bulundu. Başbakan Anutin yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, ancak çökmenin nedeninin ve sorumluların tespit edilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. Anutin ayrıca, olayın yaşandığı bölgeden iki tünel hattı inşaatı geçtiğini ve zorlu onarım sürecinin en az 1 yıl süreceğini ifade etti.

Bangkok'ta yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü - 3. Resim

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ise çökmenin yer altında devam eden metro hattı tünel çalışmaları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Vali Chadchart, ayrıca son günlerde etkili olan şiddetli yağışların su tahliye hatlarını zayıflatarak çöküşü tetiklemiş olabileceğini aktarırken, kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini vurguladı.

Olayın yaşandığı bölge, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılırken, incelemeler devam ediyor.

