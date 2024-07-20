Bangladeş'te 'kamu kontenjanı' krizi! 105 kişi öldü, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bangladeş'te 1971 yılındaki savaşa katılanların ailelerine 'kamuda kontenjan ayrılması'nı protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasındaki çatışma sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Hükümet, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bangladeş'te 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolar devam ediyor.

Üniversite öğrencilerinin başlattığı ve ülke genelinde süren gösterilerde can kaybı her geçen gün artıyor. Salı gününden bu yana kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Protestolarda binlerce kişi de yaralandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümeti, dün ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve orduyu görevlendirdi. Sokağa çıkma yasağının pazar günü saat 10.00'a kadar uygulanacağı, hükümetin durumu değerlendirip yeni adımlar atabileceği duyuruldu.

Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği aktarılırken, sosyal medyaya erişim de kısıtlandı. Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamıyor.

300'DEN FAZLA HİNDİSTANLI ÖĞRENCİ ÜLKEDEN AYRILDI

NDTV televizyonunun haberine göre, Bangladeş’te okuyan 300’ün üzerinde Hindistanlı üniversite öğrencisi, ülkelerine döndü. Öğrenciler, ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura ve Meghalaya eyaletlerinde yer alan Hindistan ile Bangladeş arasındaki kara sınır kapılarından güvenli şekilde çıkış yaptı.

Bazı öğrenciler ise Nepal ve Butan üzerinden Hindistan’a ulaştı.

KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARI

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u ise 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor. Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkeme, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı aldı ve ardından protestolar başladı.