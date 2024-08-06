Başbakan kaçtı, geride onlarca can kaybı var! Bangladeş'te halk kurucu Muciburrahman'ın heykellerini yıkıyor

Bangladeş'te Başbakan Hasina 200'den fazla insanın öldüğü protestoların ardından ülkeden kaçtı. Ülkede geçiş hükümetinin kurulması kararlaştırılırken halk, Hasina'ın babası ve aynı zamanda kurucu lider Muciburrahman'ın heykellerini yıktı.

Bangladeş'te halk, yapılan ayrımcılıklara tepki göstererek başlattığı protestolarla Başbakan Hasina'nın ülkeyi terk etmesini sağladı. Onlarca insanın hayatını kaybettiği eylemler ise ilk olarak öğrencilerle başladı.

ONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Kamu istihdamında uzun yıllardır uygulanan ayrımcı kontenjan sistemine karşı çıkan öğrenciler, belirli gruplar ve sınıflar için sağlanan yüzde 56'lık kontenjan sistemin kaldırılmasını, liyakate dayalı adil bir sisteme geçilmesini istediler. Öğrenciler, seslerini duyurmak için başlattıkları açıklamalar yetersiz kalınca, sokaklarda demokratik haklarını kullanarak gösteriler düzenledi. Bu gösterilerde çok sayıda can kaybı yaşandı.

Protestolar sırasında Bangladeş polisi, Bangladeş Sınır Güçleri ve Ordu'nun müdahaleleriyle can kayıpları arttı. Gösteriler sırasında açılan ateşte, resmi açıklamalara göre 450 öğrenci ve vatandaş hayatını kaybederken, resmi olmayan kaynaklar bu sayının 1500'ü aştığını iddia etti. Bir aydan uzun süren olaylar sonucunda, yüz binlerce kişi yaralanmış ve 25 binden fazla kişi tutuklandı.

Şeyh Hasina hükümeti, yaşanan olaylardan Bangladeş Cemaat-i İslami ve öğrenci kolu olan Bangladeş İslami Çatra Şibir'i sorumlu tuttu. Bu grupları terör örgütleri listesine ekledi. Bu karar, ulusal ve uluslararası camiada demokratik hak ve özgürlüklerin ihlali olarak değerlendirildi. Cemaat-i İslami ise bu kararın, öğrenci hareketlerini susturma girişimi olduğunu ve Bangladeş'te adalet ve demokrasi ilkelerine ciddi bir darbe vurulmak istendiğini açıkladı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI VE İNTERNET KISITLAMALARI

Protestolar devam ederken, Hasina hükümeti ülkede olağanüstü hâl ilan etti. Ardından ordunun sokaklara çıkması sağlandı. Ülkede internet bir hafta boyunca kapalı kaldı, sonrasında ise devlet kontrolünde yavaşlatıldı. Sosyal medya yasaklandı. Öğrenciler, sınıf arkadaşlarına yapılan katliamdan Başbakan Şeyh Hasina'yı ve partisini sorumlu tutarak istifasını isteyen gösterilere başladı. Öğrenci eylemleri, halk hareketine döndü.

KURUCU İSMİN HEYKELLERİ YIKILIYOR

Öğrenci liderlerinden Nahidul İslam, Dil Savaşçıları Anıtı'nda toplanan halkla birlikte "Bir Nokta" eylemini duyurdu. Bu davet ile taleplerin odağı, Hasina'nın bakanlar kurulu ile birlikte istifa etmesi oldu. Ülkede "İş Birliği Yapmama Hareketi" başlatıldı. Milyonlarca vatandaş vergi ödememek, işe gitmemek ve kamu ile özel sektörleri durdurmak gibi sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirdi. Bu tür bir kitlesel hareket, Bangladeş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kararlılık ile yerine getirilince, 80 dolar asgari ücret alan halk, sokaklarda fiziken de bulunarak Hasina rejiminin istifasını istedi. Kurucu Şeyh Muciburrahman'ın her biri milyonlarca dolar masraf edilerek dikilen heykelleri kepçe ve kazmalarla yıkılıyor.

Hasina

BAŞBAKAN HİNDİSTAN'A KAÇTI

Bangladeş'te bir aydır devam eden eylemlerin ardından, önceki gün yerel saatle 13.15'te Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek ülkeden kaçtı. Kız kardeşi Şeyh Rehna ile önce Hindistan'a, ardından başka bir ülkeye gitmek istediği bildirildi. Hasina'nın görevden ayrılması için arabuluculuk yapan Ordu Genel Komutanı, ordunun yönetimi devralmayacağını ve tüm siyasi partilerin önerileri doğrultusunda sivil önderlerle bir geçici hükümet kurulacağını açıkladı.

Ülkede ordu, sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler, geçici bir sivil hükümet kurma çalışmalarına başlamıştır. Geçici hükümetin başına Nobel ödüllü Prof. Dr. Yunus'un gelmesi gündemdeki yerini koruyor. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Şabavuddin Chuppu, Hasina'nın parlamentoyu iptal ettiğini duyurdu. Ülkeden kaçmaya çalışan bakanlar ve milletvekillerinin ordu tarafından tutuklandığı bildiriliyor. Öğrenciler, sokaklarda kurucu Mücibür Rahman'ın heykellerini kırarak zaferlerini kutlarken, geçici hükümetin bir an önce açıklanmasını bekleniyor.